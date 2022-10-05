TDV 2. Başkanı Açık, Ayasofya'nın mıknatıs gibi cemaat çektiğini ifade etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TDV 2. Başkanı Açık, Ayasofya'nın mıknatıs gibi cemaat çektiğini ifade etti

AA

TDV 2. Başkanı Açık, Ayasofya'nın mıknatıs gibi cemaat çektiğini ifade etti

AĞRI (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, pandemide yaşanan kısıtlamanın ardından, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 80 yılın hasretiyle mıknatıs gibi cemaat çektiğini söyledi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, Ağrı Müftülüğünce Kültür ve Kongre Merkezi'ne düzenlenen "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Açık, burada yaptığı konuşmada, geçmişte yerleşim yerlerinin mezarlara yakın olduğunu ancak günümüzde giderek uzaklaştığını söyledi.

Ölümün her zaman hatırlanması gerektiğini ifade eden Açık, yeşili sevdiklerini, İstanbul'da en yeşil yerlerin mezarlıklar olduğunu belirterek, oradan insanlara oksijen verildiğini belirtti.

Pandemi döneminde cami cemaatlerinin azaldığını ve bunun imamları da üzdüğünü dile getiren Açık, "Belki bu arayı kapatan bir cami var. Kaybettiği yılların rövanşını mı alıyor bilmiyorum ama bütün dünyada sıkıntı (pandemi) varken bir cami müthiş şekilde sanki 80 yılın cemaatini tekrar tekrar toparlıyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gidin sabah namazları dolu, öğle namazları dolu. Devamlı insanlar geliyor. O da 80 yılın hasretiyle mıknatıs gibi cemaat çekiyor." diye konuştu.

Açık, konuşmasında Arakan, Afrika ve Suriye gibi birçok yerde Müslümanların yaşadığı durumları paylaştı.

Arakan ve Afrika gibi ülkelerden şu ana kadar 10 bine yakın öğrenci getirdiklerini anlatan Açık, "İmam hatip ve üniversite okutuyoruz. Cami görmeyen bir çocuğun cami hissiyatını hissetseniz biz her gün camiye gideriz. Onların kamışlarla yaptığı camiler hele Arakan'daki 2 yılda bir yanar ve mutlaka bir yangın çıkar. Ama 'burası cami' diye bir değer atfetmeleri çok önemlidir. İllaki cami Süleymaniye Camisi olması gerekmiyor. Süleymaniye'nin duruşu kapitalizme, siyonizme ya da batıla karşı bir simgedir." diye konuştu.

Vali Osman Varol ise din görevlilerinin dinin emirlerini anlattığını, bunun yanında anlattığı şeyleri özümseyip yaşayarak halka yansıtıyor olması onun layıkıyla işini yaptığının göstergesi olduğunu söyledi.

Din görevlilerinin işini hassasiyetle yapmasının önemini vurgulayan Varol, "Hayırlı işlerimiz, sıkıntılı işlerimizin tamamının ortasında mutlaka bir din görevlimiz, bir imamımız ve bir hocamız vardır. Bu hocamız işleri layıkıyla yerine getirebilirse o toplumda her zaman konu ne olursa olsun sonu huzur olan bir netice elde etmiş oluruz." ifadesini kullandı.

Programa, İl Müftüsü Celal Büyük, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, Belediye Başkan Vekili Nesim Zengin ve din görevlileri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk yaşta başladığı çobanlıkla 40 yıldır geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER Çocuk yaşta başladığı çobanlıkla 40 yıldır geçimini ...
Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı
YEREL HABERLER Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı
Ağrı'da sigara kaçakçılığında kullanılan 6 araca el konuldu
YEREL HABERLER Ağrı'da sigara kaçakçılığında kullanılan 6 araca el ...
AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu, basın mensuplarıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.