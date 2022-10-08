Ağrı TSO Başkanı Alpaslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı TSO Başkanı Alpaslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AA

Ağrı TSO Başkanı Alpaslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AĞRI (AA) - Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim Alpaslan, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda, 16 Ekim'de yapılacak Ağrı TSO meslek grupları seçimi öncesi, aday tanıtım programı düzenlendi.

ATSO Başkanı Alpaslan, burada yaptığı konuşmada, seçim sürecinin ile ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

9 yıllık görev süresince kimseyi kırmadan ve taraf olmadan hizmet ettiklerini belirten Alpaslan, şöyle konuştu:

"Biz 7,5 milyon lira borç ödedik. Konferans salonu yaptık. Meclis toplantı salonu yaptık, bütün odanın düzenini değiştirdik, 24 derslikli bir okul yaptık. Bugün kasamızda ciddi bir para var. Türkiye Cumhuriyetinde kimse Saim Alpaslan'ın bu eksiği var diyemez. Elhamdülillah bu memlekete ve bu odaya itibar kazandırdık. Bugün bir telefonla ATSO'ya milyon dolarlık ürün indirebiliriz. Kalite getirdik, taraf olmadık ve bu şehri germedik. Bu şehre 350-400 milyonluk yatırımım var."

Program, meslek grup adaylarının tanıtımı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ABD'li ve Yeni Zelandalı turistler, 'Nuh´un Gemisi´nde halay çekti
YEREL HABERLER ABD'li ve Yeni Zelandalı turistler, 'Nuh´un ...
Çek yapımı macera filmi Ağrı'da çekiliyor
YEREL HABERLER Çek yapımı macera filmi Ağrı'da çekiliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.