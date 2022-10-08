Ağrı TSO Başkanı Alpaslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AĞRI (AA) - Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim Alpaslan, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda, 16 Ekim'de yapılacak Ağrı TSO meslek grupları seçimi öncesi, aday tanıtım programı düzenlendi.



ATSO Başkanı Alpaslan, burada yaptığı konuşmada, seçim sürecinin ile ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

9 yıllık görev süresince kimseyi kırmadan ve taraf olmadan hizmet ettiklerini belirten Alpaslan, şöyle konuştu:

"Biz 7,5 milyon lira borç ödedik. Konferans salonu yaptık. Meclis toplantı salonu yaptık, bütün odanın düzenini değiştirdik, 24 derslikli bir okul yaptık. Bugün kasamızda ciddi bir para var. Türkiye Cumhuriyetinde kimse Saim Alpaslan'ın bu eksiği var diyemez. Elhamdülillah bu memlekete ve bu odaya itibar kazandırdık. Bugün bir telefonla ATSO'ya milyon dolarlık ürün indirebiliriz. Kalite getirdik, taraf olmadık ve bu şehri germedik. Bu şehre 350-400 milyonluk yatırımım var."

Program, meslek grup adaylarının tanıtımı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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