Ağrılı kadın çiftçiler "çilek yetişmez" denilen arazide tonlarca çilek üretti

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da köylerde yaşayan kadın çiftçiler, alternatif geçim kaynaklarının oluşturulması amacıyla yüzde 90 hibe desteğiyle hayata geçirilen "Ağrı'dan Çileğe Dokunuş Projesi" ile ürettikleri çilekleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Kentte geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ağrı Valiliği iş birliğinde, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla finanse edilen proje kapsamında 20'si kadın olmak üzere 40 çiftçi için birer dekardan oluşan çilek bahçeleri kuruldu.

Maliyetinin tamamına yakını devlet tarafından karşılanan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çiftçilerin evlerine yakın arazilerde kurulumu tamamlanan bahçelerde, damlama yöntemli sulama sistemiyle çilek üretimi yapılıyor.

Üretimde söz sahibi olmak için projeden yararlanan köylerdeki kadın çiftçiler de yaz ayları boyunca emek verip bakımını yaptıkları bahçelerinde yetişen çileklerin hasadını gerçekleştiriyor.

Kadın çiftçiler, belirli aralıklarla topladıkları çilekleri isteyen vatandaşlara ve manavlara belirli bir ücret karşılığında satarak aile ekonomisine katkı sunuyor.

- "Bu sene üçüncü hasadı yapıyoruz"

Patnos ilçesine bağlı Yukarıgöçmez köyünde yaşayan Hülya Aydın, AA muhabirine, projeden çok memnun olduklarını ve seneye bahçeyi daha da büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çileklerin organik ve çok lezzetli olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Bu bahçe sayesinde aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Çevreden bahçeye özenenler de oluyor. Daha önce 'burada çilek yetişmez' diyorlardı. Buradaki millet çaba gösterirse her şey olur. Çevreden isteyen eş, dost ve komşularımız ile sipariş üzerine manavlara satıyoruz. Bu çileklerle reçel de yapıyoruz. Tadı çok güzel oluyor. Geçen yıl ilk defa üretim yaptık ama bu senenin verimi daha iyi oldu. 3 tona yakın çilek ürettik. 50 bin liraya yakın bir kazanç sağladık. Bu sene üçüncü hasadı yapıyoruz. Herkes bu projelere başvuru yapsın."

- "Buradan kazandığım parayla 5 çocuk okutuyorum"

Çiftçilerden Melek Ceyhan ise verimden memnun olduklarını belirterek, "Kadınları desteklemeleri çok iyi. Bütün kadınlar bu şekilde üretim yaparak ailelerine katkıda bulunabilirler çünkü devletimiz destekte bulunuyor." dedi.

Ürettiği çileklere talebin fazla olduğunu ifade eden Ceyhan, "Taleplere yetişemiyorum. Çileklerin aroması çok güzel. 2 yıldır satış yapıyorum. Gelirimiz de güzel oluyor. Buradan kazandığım parayla 5 çocuk okutuyorum. Desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür ediyorum. Çileklerin yanında fidelerimizi de satıyorum. Çileklerin nasıl ekildiğini diğer kadınlara da gösteriyorum. Bu sene yaklaşık 8 bin liralık satış yaptım." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin de projede il genelinde kadın çiftçilere öncelik verdiklerine söyledi.

Projede önceliklerinin çiftçilerin aile bütçelerine katkı sağlamak olduğunu dile getiren Engin, şunları kaydetti:

"İlgiden dolayı önümüzdeki yıllarda bu projeyi büyütmeyi düşünüyoruz. Kadın çiftçilerimiz başta olmak üzere 100'e yakın çilek bahçesi kurmayı hedefliyoruz. Biz kadınların elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini görüyoruz bu bahçede olduğu gibi. 40 çiftçi için ortalama birer dekardan çilek bahçeleri yaptık. Özellikle kadın kardeşlerimizin yoğun bir talebi oldu."

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