Ziraat fakültesi mezunu Ağrılı genç kız, devlet desteğiyle besici oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat fakültesi mezunu Ağrılı genç kız, devlet desteğiyle besici oldu

AA

Ziraat fakültesi mezunu Ağrılı genç kız, devlet desteğiyle besici oldu

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Tarım ve Orman Bakanlığının projesinden yararlanarak köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlayan Ağrılı 24 yaşındaki Kibar Uzun, kısa sürede hayvan sayısını artırdı.

Kibar Uzun, Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden 2020'de mezun olup ailesinin yaşadığı Yolluyazı köyüne döndü.

Hayvancılık yapan ailesini örnek alan Uzun, bu yıl ocak ayında Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Bakanlıktan aldığı 100 bin liralık hibe desteğinin üzerine 70 bin lira ekleyerek aldığı 18 büyükbaş hayvanla yetiştiriciliğe başlayan Uzun, girişimciliğiyle diğer kadınlara da örnek olmak istiyor.

Kibar Uzun, AA muhabirine, dünyada tarım ve hayvancılığın öneminin her geçen yıl daha arttığını, kendisinin de bir girişimci olarak üretime katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendi işini kurmak için çeşitli araştırmalar yaptığını anlatan Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığının projelerini araştırırken "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne denk geldiğini dile getirdi.

Projeden faydalanarak 18 büyükbaş hayvanla yetiştiriciliğe başladığını belirten Uzun, şöyle konuştu:

"Şu an 24 hayvanla yetiştiricilik yapıyorum. Bakanlığın projelerle kadınlara öncülük etmesi bizleri geliştiriyor. Benim gibi kızların bu tür projelere başvurmasını istiyorum. Projeden çok memnunum. Geri ödemesiz olduğu için ekstra bir güç sağlıyor. Kendi işini kurmak isteyenler bu projeye başvurabilir."

- "Genç kadın girişimciler kendilerini geri planda bırakmasın"

Uzun, kendi işinin patronu olduğunu, hayvancılığı severek yaptığını ve işletmesini biraz daha büyütmek istediğini belirtti.

Bir genç olarak kadınlara örnek olmak istediğini dile getiren Uzun, "Projeden çok memnunum ve özellikle benim gibi genç kadın girişimciler, kendilerini geri planda bırakmayarak Tarım ve Orman Bakanlığımızın projelerini araştırıp yararlansınlar. Sadece tarım için demiyorum başka alanlarda da projeler bulunmaktadır. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum ve projelerin devamını diliyorum." diye konuştu.

İşlerini büyütmek için kadın çiftçilere yönelik desteklerin tamamından faydalanmak istediğini belirten Uzun, şunları kaydetti:

"18 hayvan alıp 4 ay besledikten sonra satıp sayıyı 24'e yükselttim ve artan parayla da 30 büyükbaş hayvan kapasiteli ahır yaptım. Hayvanlarımın yemini de üretiyorum, arpa, buğday, mısır ve fiğ ekiyorum. Samanı buradan karşılıyorum ve artan tohumu da ayırıp diğerlerini de karma yem olarak hayvanlarıma veriyorum. Herhangi bir maliyet olmadan hepsini karşılıyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ise kentte birçok kişinin bu projeye başvurduğunu belirterek, Kibar Uzun ve diğer üreticilerin yörede hayvancılıkla uğraşmak isteyenlere örnek olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da hafif ticari aracın çarptığı iki kadından biri öldü
YEREL HABERLER Ağrı'da hafif ticari aracın çarptığı iki kadından ...
Rüzgarın enerjiye dönüştüğü İpek Geçidi'nde 20 megavatsaat elektrik üretiliyor
YEREL HABERLER Rüzgarın enerjiye dönüştüğü İpek Geçidi'nde 20 ...
Ağrılı kadın çiftçiler "çilek yetişmez" denilen arazide tonlarca çilek üretti
YEREL HABERLER Ağrılı kadın çiftçiler "çilek yetişmez" denilen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.