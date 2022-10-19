Doğubayazıt Adliyesinde duruşma sonrası çıkan kavgada avukat yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğubayazıt Adliyesinde duruşma sonrası çıkan kavgada avukat yaralandı

AA

Doğubayazıt Adliyesinde duruşma sonrası çıkan kavgada avukat yaralandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Doğubayazıt Adliyesindeki duruşma sonrası taraflar arasında çıkan kavgada, bir avukat yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede araç alım satımıyla ilgili mahkemelik olan Ş.E, T.E, H.E ve R.N, İ.N ve M.N duruşmaları için Doğubayazıt Adliyesine geldi.

Duruşma sonrası taraflar arasında, adliye içerisinde yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Burada görevli polisler tarafları kısa sürede ayırdı.

Bu sırada, duruşma sonrası mahkeme salonu kapısında bekleyen avukat Kenan Narboğa'yı taraflardan biri darbetti.

Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Narboğa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, 1 kişi gözaltına alındı.

Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

- Ağrı Barosundan açıklama

Ağrı Barosundan yapılan yazılı açıklamada, Doğubayazıt ilçesinde duruşma salonundan çıkan bir avukatın dosyanın taraf yakınlarının saldırısına uğrayıp yaralandığını belirtildi.

Saldırı sonucunda avukat Kenan Narboğa'nın burnunun kırıldığı, yüzünde ve vücudunda "lezyonlar" oluştuğu kaydedilen açıklamada, "Yaşanan saldırı sonucunda meslektaşımız hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede tedavi altındayken aynı olayla ilgili bu kez hastanede darp edilmiştir. Yapılan bu hain saldırı meslektaşımıza değil, mesleğimize de yapılmıştır. Özgür savunmaya müdahale nereden ve kimden gelirse gelsin baro olarak karşılarında dimdik olacağımızı camiamızda gayet iyi bilmektedir. Bu davanın da takipçisi olacağımızı şimdiden bildiririz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat fakültesi mezunu Ağrılı genç kız, devlet desteğiyle besici oldu
YEREL HABERLER Ziraat fakültesi mezunu Ağrılı genç kız, devlet ...
Ağrı'da hafif ticari aracın çarptığı iki kadından biri öldü
YEREL HABERLER Ağrı'da hafif ticari aracın çarptığı iki kadından ...
Rüzgarın enerjiye dönüştüğü İpek Geçidi'nde 20 megavatsaat elektrik üretiliyor
YEREL HABERLER Rüzgarın enerjiye dönüştüğü İpek Geçidi'nde 20 ...
Ağrılı kadın çiftçiler "çilek yetişmez" denilen arazide tonlarca çilek üretti
YEREL HABERLER Ağrılı kadın çiftçiler "çilek yetişmez" denilen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.