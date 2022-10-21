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Ağrı'da çiftçilere kırik buğday ile yem bitkileri tohumu verildi

AA

Ağrı'da çiftçilere kırik buğday ile yem bitkileri tohumu verildi

AĞRI (AA) - Ağrı'da, ata yadigarı kırik buğdayın ekim ve yem bitkilerinin üretim alanını artırmak için çiftçilere hibe yoluyla tohum dağıtıldı.

Ağrı Valiliği İl Özel İdaresince yüzde 50 hibeyle desteklenen Yem Bitkileri Ekiliş Alanını Artırma Projesi kapsamında 250 çiftçiye 100 ton yem bitkisi tohumu ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 75 hibeyle desteklenen "Ata Yadigarı Kırik Buğday Projesi" ile 90 çiftçiye 27 ton buğday tohumu dağıtımı için program düzenlendi.

Vali Osman Varol, TRT Park'taki programda, çiftçileri ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kentin, tarım ve hayvancılık bakımından ülkenin önde gelen illeri arasında yer alabileceğini belirten Varol, bu anlamda hayvancılığı desteklemek için yem bitkilerinin ve geleneksel tohuma tekrar dönüşün Ağrı'daki yansıması olarak da kırik buğdayın tohumlarını dağıttıklarını belirtti.

Ağrı'da tarım ve hayvancılığa yapılan desteklemeleri anlatan Varol, "Bir tarafta hayvan varlığımızı artırmamız, diğer tarafta ilimizde bir metrekare boş toprak bırakmadan her yıl tarıma elverişli bütün topraklarımızı işlememiz gerekiyor. Yakın zamanda yaşanan krizler ve sıkıntılar ortaya koydu ki kendi gıdasını üretemeyen, gıdasının güvenliğini sağlayamayan milletlerin geleceğin dünyasında yeri yoktur." diye konuştu.

Varol, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarımın önemini vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Bizler de Anadolu'da binlerce yıldır gerçekleştirdiğimiz bu tarımsal faaliyetleri yeniden şahlandırarak, çiftçilerimizin doğup büyüdükleri topraklarda kazançlarını elde edip başka bir yere göç etmemelerini sağlayacağız. Aynı zamanda onların ülkenin her bölgesindeki refahın seviyesi neyse o seviyeye ulaşmaları için gayret edeceğiz. İnşallah, onların gıda üretimi sayesinde, dünyada bağımsız, tek başına ve hiç kimseye ihtiyacı olmadan ayakta duran devletlerden ve milletlerden birisi olmaya devam edeceğiz. Görevde bulunduğumuz 2 yıllık süreçte özellikle tarım alanında İl Özel İdaremiz bütçesinden 120 milyon lirayı aşan bir katkı sağladık. Biz Özel İdaremizin kaynağını çiftçimizin emrine verdik. Bunu memnuniyetle yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

Vali Varol ve beraberindekiler, daha sonra çiftçilere tohum dağıttı.

Programa, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, Belediye Başkan Vekili Reşit Acarbay, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve çiftçiler katıldı.

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