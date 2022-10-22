Ağrı'da etkili olan kar ve siste çobanların zorlu mesaisi sürüyor

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AĞRI (AA) - Ağrı'da, yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı ve sis, binlerce küçükbaş hayvanı otlatan çobanlara zor anlar yaşatıyor.

Kentte günlerdir etkili olan yağış, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Türkiye'nin 2 bin 241 rakımıyla en yüksek göllerinden Balık Gölü ve çevresindeki köylerde de kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor.

Bölgedeki Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde küçükbaş hayvanlarını otlatan İbrahim Kılıç ve diğer çobanlar, kar yağışına yakalandı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen dağlık alanda hayvanları otlatmakta zorlanan çobanlar, kısa süre sonra etkili olan sisle de zor anlar yaşadı.

- Sürüyü kurtlardan korumak için geceleri uyumuyorlar

Çoban İbrahim Kılıç, AA muhabirine, bölgede havaların çok soğuk olduğunu ve olumsuz hava koşullarının zorladığını söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır çobanlık yaptığını belirten Kılıç, "Dün geceden beri kar yağıyor. Bölgede karın yanı sıra siste etkili olduğu için etrafımızı göremiyoruz. Kurtlar 4 koyunumuza saldırdı, ikisi telef oldu. Geceden sabaha kadar hiç uyumadık. Hayvanlarımızı korumak için kurtlar ve karla mücadele ettik. Havalar çok soğuk. Fırtına da var. Hayvanlarımızı köye götüreceğiz." diye konuştu.



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