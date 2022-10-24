Ağrı dağlarındaki ağaçlar sonbahar renklerine büründü

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AĞRI (AA) - Ağrı'daki dağlarda sonbaharın gelmesiyle ağaçların yaprakları sararıp dökülmeye başladı.

Kar yağışıyla yüksek bölgelerin beyaza büründüğü kent kırsalında sonbahar güzelliği yaşanıyor.



Sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçların olduğu bölgeye giden vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen çeşitli meyveleri toplayıp evlerine götürüyor.

Vatandaşlardan Ahmet Binici, AA muhabirine, 70 yaşında olduğunu ve sürekli doğada gezdiğini söyledi.

Sonbaharda güzel manzaraların oluştuğunu ifade eden Binici, "Arkadaşlarımızla doğaya çıkıp dağ armudu ve çeşitli meyveler topladık." dedi.

Ferhat Binici de yüksek kesimlerin karla kaplı olduğunu ve daha alçak kesimlerde de sonbaharın yaşandığını anlattı.







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