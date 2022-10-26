Ağrı'da "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 100'e yakın sporcunun katıldığı Cumhuriyet Koşusu, İl Özel İdaresi önünden başlayıp Abide Meydanı'nda tamamlandı.

Kızların 3 bin, erkeklerin de 5 bin metre koştuğu etkinlikte, sporcular derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve Spor Şube Müdürü Turan Tunç tarafından verildi.

Yarışmada kızlarda Hasibe Demir birinci, Kader Şimşek ikinci ve Fatma Koç üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Hakan Çoban birinci, Ali Demir ikinci ve Barış Aktaş üçüncülük elde etti.

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