Ağrı'da, "Nefes-2 Operasyonu"nda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

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AĞRI (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan "Nefes-2 Operasyonu" kapsamında, Ağrı'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde gümrük kaçağı tütün mamulleri satışının yapıldığı 10 adres belirledi.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 2 bin 310 paket sigara, 2 elektrik motorlu sigara sarma makinesi, 51 bin boş makaron, 7 bin 500 dolu makaron, 36 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 360 satış maksatlı boş sigara kutusu, 2 bin 75 kilitli şeffaf poşet, 12 filtreli sigara makinesi, 55 kilogram nargile tütünü, 9 kilogram çay, 727 gram pipo tütünü ele geçirdi.

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