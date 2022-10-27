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Destekle sürü sahibi olan Ağrılı kadın çiftçinin hedefi 500 koyuna ulaşmak

AA

Destekle sürü sahibi olan Ağrılı kadın çiftçinin hedefi 500 koyuna ulaşmak

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Devlet desteğiyle sürü sahibi olan Ağrılı Zeynep Gülkırmızı, koyun sayısını 500'e çıkarmayı hedefliyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte küçükbaş hayvan sayısının artırılması amacıyla Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası arasında geçen sene imzalanan protokolle "5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi" hayata geçirildi.

Tutak ilçesine bağlı Dorukdibi köyünde yaşayan Zeynep Gülkırmızı da çiftçilere ipoteksiz ve faizsiz uygun şartlarda kredi imkanı sunulan projeden yararlanarak 100 koyun aldı.

İlkbahar aylarında koyunlarının kuzuları dünyaya getirmesiyle bu sayıyı 170'e çıkaran Gülkırmızı, besleme ve bakımlarını özenle yaptığı koyunlarının sayısını 500'e çıkarmayı amaçlıyor.

Büyüyen kuzularını satarak kredi borçlarını ödemeye çalışan Gülkırmızı, sonraki yıllarda hem süt ve süt ürünleri üretimi hem de hayvan sayısındaki artışla kar elde edip yöredeki kadınlara örnek oluyor.

- "Çocuklarıma ve aileme katkıda bulunmak istiyorum"

Zeynep Gülkırmızı, AA muhabirine, çocukluktan bu yana çiftçiliğe meraklı olduğunu ve hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Üretime katkıda bulunmak istediğini ifade eden Gülkırmızı, şöyle konuştu:

"Böyle bir proje olduğunu duyduğumda hemen başvurmak istedim. Proje çok iyi herkesin başvurmasını istiyorum. 5 sene içerisinde koyunlarımın sayısını daha da artırmak istiyorum. Zamanla hayvan sayısını 500'e çıkarıp çocuklarıma ve aileme katkıda bulunmak istiyorum. Çeşitli süt ürünleri de elde etmek istiyorum. Hayvancılığı seviyorum. Bu 5 yıl içerisinde hem kredilerimi ödeyeceğim hem de koyun sayısını artıracağım."

Gülkırmızı, yazın yaylaya gönderdiği koyunları, kışın da ahırda özenle beslediğini anlattı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin de proje kapsamında kentin 1,5 milyon olan koyun varlığını 5 yıl içerisinde 2,5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

- "Hayvan sayısını artırıp kredi taksitlerini de ödüyor"

Bir yıl içerisinde proje kapsamında 320 çiftçiye 30 bin 128 koyun desteği sağladıklarını ifade eden Engin, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz bu imkandan istifade ediyor. Mera ve yayla varlığı küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun olan ilimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılıyor. Biz de bunu görmekten çok mutlu oluyoruz. Köyünde ziyaret ettiğimiz Zeynep hanım da krediden istifade edip 100 koyunla başladı. Hayvan sayısını artırıp kredi taksitlerini de ödüyor. Bu projede 5 yılın sonunda hedefimiz 100 koyunla başlayan üreticilerimizin üretime katkıda bulunacak kadar hayvan varlığına ulaşmasıdır."

Engin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ağrı Valiliğinin katkılarıyla küçükbaş başta olmak üzere köyünde yetiştiricilik yapmak isteyen vatandaşlara birçok alanda destek olduklarını vurguladı.

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