Komandolar kış öncesi Ağrı Dağı'nda "ara bul yok et" parolasıyla görevde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komandolar kış öncesi Ağrı Dağı'nda "ara bul yok et" parolasıyla görevde

AA

Komandolar kış öncesi Ağrı Dağı'nda "ara bul yok et" parolasıyla görevde

AĞRI (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nda kış öncesi "ara bul yok et" parolasıyla operasyonlar düzenliyor.

Terörle mücadele başta olmak üzere göçmen ve sigara kaçakçılığı ile uyuşturucu sevkiyatlarına karşı kırsalda yoğun mesai yapan komandolar, faaliyetlerini herhangi bir istihbari bilgi ya da ihbar beklemeden yürütüyor.

Şu sıralar kış öncesi Ağrı Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yoğun operasyonlar yürüten komandolar, yüksek rakımda zorlu arazi koşullarına sahip bölgeleri didik didik tarıyor.

Kayalık, yüksek tepeler ve derin vadilerle çevrili bölgede her türlü olumsuz hava koşullarında dahi görevini sürdüren kahraman Mehmetçik, özel eğitimli dedektör köpekler ve teknolojinin her türlü imkanından da yararlanıyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği gece ve gündüz görüşlü son teknoloji termal kameraları kullanan komandolara, zaman zaman İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı havadan destek sağlıyor.

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin engellenmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren komandolar, İran sınırından ülkeye geçişleri engellemek için Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı'nın hakim tepelerindeki üs bölgelerinde de elleri tetikte 7/24 görevde bulunuyor.

- "Daima hazır" olmak için eğitimlerini aksatmıyorlar

Zorlu operasyonlara "daima hazır" olmak için eğitimlerini aksatmayan komandolar, zaman zaman gerçeği aratmayan tatbikatlarla "dosta güven, düşmana korku" veriyor.

Ağrı Dağı bölgesinin hakim noktalarında teyakkuzda olan komandoların yaptığı tatbikatta, senaryo gereği komandolar "ara bul yok et" parolasıyla operasyona çıktı.

Operasyon merkezinde komutanlardan bölgedeki son durumla ilgili bilgi alan komandolar, silahlarını kuşanıp zırhlı araçlarla operasyon bölgesine ulaştırıldı.

Burada daha sonra arazide arama tarama faaliyetlerine başlayan askerler, Ağrı Dağı’nın yaklaşık 2 bin 870 rakımdaki hakim tepelerine konuşlandı.

İlk birliğin intikalinin ardından, takviye kuvvet olarak Doğubayazıt Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda bekleyen Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı ve "Rüzgarlar" olarak bilinen 2. Komando Taburu birlikleri de zırhlı araçlarla bölgeye intikal etti.

- Kaçışlara karşı operasyona havadan destek verildi

Daha sonra teröristlerin kaçış güzergahlarının denetim altında tutulması amacıyla Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı pistinden kalkan ve içinde teçhizatlı timin bulunduğu Skorsky helikopter operasyona havadan destek verdi.

Teröristlerin bulunduğu alanı çembere alan komandolar, "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren teröristleri etkisiz hale getirdi.

Başta Ağrı Dağı olmak üzere Tendürek ve bölgedeki hakim noktalarda teröristlerin korkulu rüyası olan Mehmetçik, tatbikatın sonunda ise "Komando Andı" okudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da dorsesinde 305 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı'da dorsesinde 305 kilogram uyuşturucu ele ...
Ağrı'da gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı'da gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.