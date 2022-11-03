Ağrı'da viyadük girişindeki yüksek noktadan düşen araçtaki 8 kişi yaralandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde, hafif ticari aracın viyadük girişindeki yüksek noktadan düşmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Eşref Bultan idaresindeki 61 EF 913 plakalı hafif ticari araç, Pınar Mahallesi'nde bulunan viyadüğün girişindeki yüksek noktadan aşağı düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye ambulans, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, sürücünün yanı sıra araçtaki Nadir, Aişe, Burak Bultan, Hikmet Şahin, Ümit, Erdal Kuykac ile Metin Göksu, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



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