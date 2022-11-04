Ağrı'da "6. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu" başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da "6. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu" başladı

AA

Ağrı'da "6. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu" başladı

AĞRI (AA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesince düzenlenen "6. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu", "Ahlak ve İnşa" temasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, Ahmed-i Hani'nin yöre için çok önemli olduğunu ve çevre halkına fayda sağlayabilmek için eserlerini ana dili Kürtçe ile kaleme aldığını anlattı.

Hani'nin Kürtçe'nin yanı sıra Türkçe, Arapça ve Farsçayı çok iyi kullandığını ifade eden Karabulut, şöyle konuştu:

"Tasavvufi düşüncesinin yanında dönemin sosyal sıkıntıları üzerinde duran ve halkın sahipsizliğinden yakınan Ahmed-i Hani, bu meselelerin sosyal dayanışma ve bilgilenmeyle aşılabileceğini ve kendisinin de eserleriyle bu hususlarda üzerine düşeni yapmaya çalıştığını ifade eder. Kendi döneminde insanların ilim ve hikmet yerine maddi menfaatlere değer vermelerinden yakınır. Zaman değişmiş ama bugün de aynı sorunu konuşmuyor muyuz? Hani'nin ifadesine baktığımız zaman da ilim ve hikmet yerine maddi menfaatlerimizi bunların önüne bugün çekebiliyorsak, bunu tekrar düşünmemiz lazım diye ifade emek istiyorum."

Karabulut, Ahmed-i Hani'nin çok önemli eserleri olduğunu ve bunlardan faydalanılması gerektiğini belirtti.

Vali Vekili Yusuf Beran Vuran da ahlakın çok geniş bir kavram olduğunu söyledi.

Ahlakın bilim dalı ve sosyal yaşamda toplumsal uzlaşı aracı olduğuna işaret eden Vuran, "Ahlak dediğimiz zaman hiçbir alan ve yeri bağımsız düşünemeyiz. Ahlak her şartta ve her yerde bizimle beraber olmak zorunda ve şartındadır. İslam coğrafyası ve Türkiye gibi şanlı ve büyük bir devletin mensubuysak eğer, ahlaklı olmamız son derece önemlidir." diye konuştu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Valilik ve belediye desteğiyle düzenlenen sempozyum, farklı konu başlıklarıyla gün boyu yapılacak oturumlarla sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da viyadük girişindeki yüksek noktadan düşen araçtaki 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ağrı'da viyadük girişindeki yüksek noktadan düşen ...
Ağrı'da besicinin hayvanlarına kış için hazırladığı otlar yangında kül oldu
YEREL HABERLER Ağrı'da besicinin hayvanlarına kış için hazırladığı ...
Ağrı'da bölünmüş yol ağı son 20 yılda 22 kat arttı
YEREL HABERLER Ağrı'da bölünmüş yol ağı son 20 yılda 22 kat arttı
"Çikolata ambalajıyla kaçakçılık" videosunu sosyal medyadan paylaşan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER "Çikolata ambalajıyla kaçakçılık" videosunu sosyal ...
Komandolar kış öncesi Ağrı Dağı'nda "ara bul yok et" parolasıyla görevde
YEREL HABERLER Komandolar kış öncesi Ağrı Dağı'nda "ara bul yok et" ...
Ağrı'da dorsesinde 305 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı'da dorsesinde 305 kilogram uyuşturucu ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.