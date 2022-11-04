Ağrı'da "6. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu" başladı

AĞRI (AA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesince düzenlenen "6. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu", "Ahlak ve İnşa" temasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, Ahmed-i Hani'nin yöre için çok önemli olduğunu ve çevre halkına fayda sağlayabilmek için eserlerini ana dili Kürtçe ile kaleme aldığını anlattı.

Hani'nin Kürtçe'nin yanı sıra Türkçe, Arapça ve Farsçayı çok iyi kullandığını ifade eden Karabulut, şöyle konuştu:

"Tasavvufi düşüncesinin yanında dönemin sosyal sıkıntıları üzerinde duran ve halkın sahipsizliğinden yakınan Ahmed-i Hani, bu meselelerin sosyal dayanışma ve bilgilenmeyle aşılabileceğini ve kendisinin de eserleriyle bu hususlarda üzerine düşeni yapmaya çalıştığını ifade eder. Kendi döneminde insanların ilim ve hikmet yerine maddi menfaatlere değer vermelerinden yakınır. Zaman değişmiş ama bugün de aynı sorunu konuşmuyor muyuz? Hani'nin ifadesine baktığımız zaman da ilim ve hikmet yerine maddi menfaatlerimizi bunların önüne bugün çekebiliyorsak, bunu tekrar düşünmemiz lazım diye ifade emek istiyorum."

Karabulut, Ahmed-i Hani'nin çok önemli eserleri olduğunu ve bunlardan faydalanılması gerektiğini belirtti.

Vali Vekili Yusuf Beran Vuran da ahlakın çok geniş bir kavram olduğunu söyledi.

Ahlakın bilim dalı ve sosyal yaşamda toplumsal uzlaşı aracı olduğuna işaret eden Vuran, "Ahlak dediğimiz zaman hiçbir alan ve yeri bağımsız düşünemeyiz. Ahlak her şartta ve her yerde bizimle beraber olmak zorunda ve şartındadır. İslam coğrafyası ve Türkiye gibi şanlı ve büyük bir devletin mensubuysak eğer, ahlaklı olmamız son derece önemlidir." diye konuştu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Valilik ve belediye desteğiyle düzenlenen sempozyum, farklı konu başlıklarıyla gün boyu yapılacak oturumlarla sona erecek.

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