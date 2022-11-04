Ağrı'da bir kişinin protez bacağında uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişinin protez bacağında İran'dan getirdiği sentetik uyuşturucu ve afyon sakızı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan takip ve değerlendirmede engelli olan F.E'nin İran'dan ülkeye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği belirlendi.

Ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan yurda giren F.E'nin üst aramasında protez bacağına zulalanmış 71,82 gram sentetik uyuşturucu ve 0,52 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.