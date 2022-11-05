AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Ağrı'da gazetecilerle bir araya geldi:

AĞRI (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Geçtiğimiz hafta mahkemeyi basan CHP'yi gördük. Hukuk devletinden, yargı bağımsızlığından bahsedenler mahkemeyi bastı, parmak salladı, tehdit ve hakaret ettiler. İşte hukuk devletinden anladıklarının da ne olduğu böyle ciddi anlamda ortaya çıkmış oldu." dedi.



Çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Ağrı'ya gelen İleri, Öğretmenevi'nde kentteki gazetecilerle buluştu.

İleri, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki muhalif anlayışın yatırım karşıtlığıyla ön plana çıktığını, Türkiye için çok önemli olan Togg aracının bile muhalefet tarafından eleştirildiğini söyledi.

Togg'un üretiminde muhalefetin çeşitli söylemler geliştirdiğini ifade eden İleri, "Togg'un geliştirilmesi sürecinde milletçe şahit olduk moral bozmak ve motivasyonu dağıtmak için yapmadıklarını bırakmadılar. 'Milleti kandırıyorlar', 'Hayal satıyor', 'Üretseler satamazlar', 'Fabrika nerede' dediler. Çok şükür 29 Ekim tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanımız bunların hepsinin cevabını Togg'un fabrikasında doğrudan vermiş oldu." diye konuştu.

İleri, muhalefetin inşa etmek yerine yıkmaya ve yıldırmaya odaklanarak yoluna devam ettiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne olursa olsun mücadelemize devam edeceğiz ve bu anlamda inşallah muzaffer olacağız. Bizler devleti yüceltmekten, kalkındırmaktan ve daha iyi noktaya getirmekten bahsettiğimiz ve her alanda 10 büyük devletin arasına girme iddiasını koyduğumuz bir dönemle hemen hemen eş zamanlı olarak özellikle muhalefet partisinden kaynaklı olarak devletimizi, kahraman silahlı kuvvetlerimizi yıpratma saldırıları oldu. CHP'den bu iftiralara katılan kişiler veya milletvekilleri oldu. Geçtiğimiz hafta mahkemeyi basan CHP'yi gördük. Hukuk devletinden, yargı bağımsızlığından bahsedenler mahkemeyi bastı, parmak salladı, tehdit ve hakaret ettiler. İşte hukuk devletinden anladıklarının da ne olduğu böyle ciddi anlamda ortaya çıkmış oldu."

Devletin teşkilatları ve silahlı kuvvetlerinin siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini vurgulayan İleri, muhalefetin milletten kopuk bir anlayışla demokrasiye hizmet etmediğini kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz hafta maalesef ana muhalefet partisinin lideri polis ve jandarma teşkilatlarımızla ilgili adeta uyuşturucu kaçakçılığına göz yumdukları noktasında bir iddia ve iftira ortaya attı. Bunlar bizim üzüntüyle takip ettiğimiz gelişmeler. Şaşırıyor muyuz maalesef pek şaşırmıyoruz ama yine de üzülüyoruz çünkü Türkiye bu muhalefeti kesinlikle hak etmiyor. Yapılan açıklamalar ben inanıyorum ki Türk siyasi tarihine utanç belgeleri olarak geçecektir. Bu tarihe geçecekleri ilk utanç belgeleri olmayacaktır ama kendi istikametlerine yeni halkalar ekliyorlar."

İleri, daha sonra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve bölge milletvekilleriyle esnaf ziyaretinde bulundu.

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