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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

AĞRI (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Türkiye Yüzyılı gerçekten bir sıçrama ve atılım süreci olacak. Şu 20 yıllık mücadelenin belki en zor noktasında değiliz ama en önemli noktasındayız." dedi.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılmak için Ağrı'ya gelen İleri, valilik, belediye, gençlik merkezi ve tekstil kenti ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Öğretmenevi'nde, geçmiş dönemlerde parti teşkilatlarında yer alan isimlerle vefa yemeğinde buluşan İleri, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkede her alanda çok büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.

İleri, partide daha önce görev alanlarla birlikte olduklarını belirterek, "Bu bir dava, bir mücadele bir hareket. Dolayısıyla bu davada geçmiş dönem diye bir şey olamaz. Geçmiş dönem yok hepimiz biriz beraberiz. Bu mücadele başarıya ulaşana kadar da ben eminim ki hep beraber hareket edeceğiz ve inşallah hedefe ulaşacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli bir noktasında olduğunu ifade eden İleri, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı gerçekten bir sıçrama ve atılım süreci olacak. Şu 20 yıllık mücadelenin belki en zor noktasında değiliz ama en önemli noktasındayız. Bu 20 yılda sağlanan kazanımların kalıcı hale gelmesi ve bu kazanımlar üzerine yeni bir Türkiye Yüzyılı inşa edilmesinin arifesindeyiz. İşte bu nedenle diyorum ki geçmiş dönem diye bir şey olamaz. Bizler bu kutlu mücadelede beraber çalışmaya devam edeceğiz ve inşallah 2023 sürecinde hedefe ulaşacağız. 2023 seçimleri Türkiye Yüzyılı'nın anahtarıdır."

İleri, muhalefetin kendisini yenileyemediğini ve Türkiye demokrasisine en ufak bir tuğla koyamadığını sözlerine ekledi.

Ziyarette İleri'ye AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu eşlik etti.

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