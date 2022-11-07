Ağrı'da 30 ayrı suçtan aranan şüpheli uygulama noktasında yakalandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da 30 ayrı suçtan aranan şüpheli, otobüsle yolculuk yaparken jandarmanın uygulamasında yakalandı.

Patnos ilçesinde uygulama noktasında denetim yapan jandarma ekipleri, kimlik kontrolü için bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, şüpheli hareketler sergileyen kişiyi kimliğini göstermemesi üzerine sorgu ve kontrol için araçtan indirdi.

Yapılan kontrollerde başkasına ait kimlik bilgileri verdiği anlaşılan şüpheli R.Y'nin (20), 30 yarı suçtan arama kaydının olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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