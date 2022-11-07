GÜNCELLEME - Ağrı'da yolcu otobüsünün pancar yüklü iki kamyonla çarpıştığı kazada 7 kişi öldü

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AĞRI (AA) - Ağrı'da yolcu otobüsünün pancar yüklü iki kamyonla çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Van'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü, Tutak ilçe merkezinde daha önce çarpışan pancar yüklü iki kamyona çarpıp alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsteki yangını, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

21 kişinin olduğu öğrenilen otobüsteki 7 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Van-Ağrı kara yolu kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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