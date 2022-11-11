Ağrı'da seyir halindeki akü suyu yüklü tır yandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halindeyken yanan akü suyu yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Ş.Ç. idaresindeki 44 NN 058 plakalı akü suyu yüklü tır, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan ilçe merkezine seyir halindeyken nedeni bilinmeyen şekilde yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şoför olaydan yara almadan kurtuldu.