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AĞRI/ARDAHAN (AA) - Ağrı ve Ardahan'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 33 ACY 273 plakalı tır, Gürbulak-Doğubayazıt kara yolunda R.G'nin kullandığı 04 D 2144 plakalı hafit ticari araçla çarpıştı.

Tır, çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Yaralanan tır sürücüsü ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ardahan-Kars kara yolunun Çalabaşı mevkisinde de sürücüsü belirlenemeyen 16 KCJ 75 plakalı demir yüklü kamyonet devrildi.

Olayda yaralanan sürücü, Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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