Ağrı'da jandarma motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı

AĞRI (AA) - Ağrı'da jandarma ekiplerince trafikte görünürlüklerinin sağlanması amacıyla motosiklet ve bisiklet sürücüleri ile yayalara 250 reflektif yelek dağıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Jandarması timleri, toplumsal farkındalığın artırılması ve yelek kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla etkinlik düzenledi.
Ekipler, "Trafikte görmek kadar görünmek de önemlidir" sloganıyla denetim ve sorumluluk alanındaki yollarda kontrol yaptı.
Bu kapsamda trafikte görünürlüklerini sağlamak adına motosiklet ve bisiklet sürücüleri ile yayalara ekiplerce 250 reflektif yelek dağıtıldı.