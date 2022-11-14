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Ağrı'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yapılacak konutlar için kura töreni

AA

Ağrı'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yapılacak konutlar için kura töreni

AĞRI (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Ağrı'da yapılacak 1480 konut için kura töreni düzenlendi.

Kentteki 2 bin 500 kişilik spor salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Osman Varol törende, İstanbul'da haince bir saldırı yaşandığını söyledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Varol, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bulunduğu coğrafyada bin yılı aşkın süredir mücadele eden çok aziz bir milletin oluşturduğu bir devlettir. Bu devlet bugüne kadar bütün zorluklarla mücadele etmesini bilmiş ve bunların tamamının üstesinden gelmiştir. Bu millete ve bu devlete terörle diz çöktürmek mümkün değildir. Bundan sonra da mümkün olmayacaktır." dedi.

Proje çerçevesinde il genelinde 1480 konutun yapılacağını hatırlatan Varol, Taşlıçay ilçesi dışında il merkezi ve ilçelerde yoğun bir başvuru olduğunu ifade etti.

Kendilerine kura çıkmayan vatandaşların üzülmemesini isteyen Varol, "Devletimiz kuvvetlidir. TOKİ medarıiftiharımızdır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu tip projeler devam edecek ve ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza bu konutlar temin edilecektir." dedi.

Sosyal devlet vurgusu yapan Varol, şöyle devam etti:

"Bizim devletimiz, Anayasa'da da ifadesinin bulunduğu şekilde bir sosyal devlettir. Bu en önemli özelliklerinden biridir. Sosyal devlet özelliğini göstermek için de hem TOKİ eliyle bu tarz projeleri sürdürmekte hem de diğer alanlarda vatandaşlarımıza destek olarak her türlü çalışmayı başarılı bir şekilde yürütmektedir. Yaklaşık 2 ay önce açıklanan bu dev projede, süreç içerisinde gerçekten vatandaşlarımızın çok önemli ihtiyaçlarına cevap vermiş olacaktır."

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise İstanbul'daki terör saldırısını lanetlediklerini belirterek, saldırının herkesi üzdüğünü ifade etti.

Varol ve Sayan, daha sonra noter huzurunda ilk kurayı çekti. Hak sahiplerinin isimlerinin okunup dijital ekrana yansıtıldığı kura devam ediyor.

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