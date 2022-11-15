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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da geleceğin mutfak şefleri yetişiyor

AA

Ağrı'da geleceğin mutfak şefleri yetişiyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, geleceğin şef ve aşçıları olmak için Türk ve dünya mutfağını öğreniyor.

Bölümde eğitim gören 90 öğrenci, haftada 4 gün teorik, bir gün de mutfakta uygulamalı eğitim alıyor.

Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan hünkarbeğendi, fırında çömlek, acılı ekmek, İzmir köfte, lahmacun, karnıyarık, etli kuru fasulye ve pilav gibi yemekleri pişirebilen öğrenciler, bu yıl da İngiltere'nin Shepherd's pie, Uzak Doğu'nun suşi, teppanyaki, Meksika'nın taco, tortilla, fajita ile Orta Doğu'nun falafel gibi önemli yemeklerini öğrenecek.

Yemeklerin yanı sıra tatlı çeşitlerini de hazırlamayı öğrenen öğrencilerin, mezun olduktan sonra özel sektör ve kamuda istihdam edilmesi amaçlanıyor.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alperen Kayserili, AA muhabirine, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün 3 yıl önce faaliyete geçtiğini ve öğrencilerin salgın sürecinde uzaktan eğitimle ders gördüğünü söyledi.

- "Donanımlı şef adayı olarak mezun olacaklar"

Öğrencilerin geçen yıldan bu yana mutfakta uygulamalı olarak yemek yapmaya başladığını ifade eden Kayserili, şöyle konuştu:

"Bu şekilde geleceğin 'master şef'leri olarak hayata atılmaya gayret gösteriyorlar. Arkadaşlarımız bu süreçte hem dünya hem Türk mutfağıyla ilgili hem de mutfak yönetimi, mutfak ekonomisi ve mutfakla ilgili tüm idari çalışmaları yürütebilecek şekilde donanımlı birer şef adayı olarak buradan mezun olmak için gayret gösteriyorlar. Gastronomi ve gastronomi kültürüyle ilgili dünyada yükselen bir trend var. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ister özel sektörde, ister kamuda olsun kendi meslekleriyle ilgili bir iş hayatına atılacaklar."

Kayserili, mezun olan öğrencilerden imkanı olanların kendi iş sektörlerini oluşturabileceğini belirtti.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Önal Şeyhanlıoğlu ise genelde uygulamalı derslere girdiğini ve tecrübelerini öğrencilere aktardığnı anlattı.

- "Özel sektörde büyük bir açık var"

Gıda sektöründe her zaman istihdam olanağı olduğunu ve mezun olan öğrencilerin rahat bir şekilde iş bulacağını vurgulayan Şeyhanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada Türk mutfağı ve dünya mutfağının yanı sıra soğuk ve sıcak mutfaklar gibi alan derslerini görüyorlar. Arkadaşlarımız buradan mezun olduklarında aşçı başı ve su şefi gibi pozisyonlara başvurduklarında buradaki bilgi ve birikimlerini kullanacak yetkinlikte oluyorlar. Biz de bu çerçevede onlara özellikle sunum dersleri ve teorik derslerin yanında uygulamalı derslerle bilgi birikimi sağlıyoruz. Özel sektörde büyük bir açık var. Gençlerin değerlendirebileceği çok alan var. Pastanelerden tutun da oteller, restoranlar, yiyecek ve içeceğin olduğu her yerde arkadaşlarımız bu bölümden mezun oldukları için yönetici pozisyonunda değerlendirilebilirler."

Öğrencilerden Ümmügülsüm Tekin ise bölümünü sevdiğini ve daha önce görmedikleri yemekleri yaptıklarını dile getirdi.

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