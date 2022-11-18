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Doğu'nun saklı güzelliği Balık Gölü kuruma tehlikesi altında

AA

Doğu'nun saklı güzelliği Balık Gölü kuruma tehlikesi altında

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan saklı güzelliği Ağrı'daki Balık Gölü, su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruma tehlikesi yaşıyor.

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 241 rakımlı göl, el değmemiş doğasıyla her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Kışın yüzeyi tamamen buz tutan, ilkbahar ve yaz aylarında da çevresi rengarenk çiçeklerle kaplanan göl, havaların sıcak olduğu zamanlarda doğa tutkunlarının çadır kampı ve piknik için bölgede en çok tercih ettiği alanlar arasında bulunuyor.

Doğu kıyılarında büyük çekilmeler yaşanan gölün, bazı yerleşim yerlerinin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacının buradan karşılanması nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı iddia edildi.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, AA muhabirine, gölün bölge için çok önemli olduğunu söyledi.

- "Gölün kurumasının önüne geçilmesi lazım"

Herkesin göle sahip çıkmasını isteyen Taşdemir, şöyle konuştu:

"Gölün su seviyesinde ciddi şekilde azalma var. Türkiye'nin en yüksek ve tek çeşit alabalığının yaşadığı gölümüz kuraklıkla karşı karşıyadır. Bunun da sebebi Doğubayazıt ilçemizin içme suyunun buradan alınmasından kaynaklanmaktadır. Hem içme hem de arazi sulama suyu bu gölden gidiyor. Bu göle sahip çıkılması lazım. Elbette Doğubayazıt susuz kalmasın. Sondaj vurulur, su tedariki yapılır ama bu gölün de kurumasının önüne geçilmesi lazım."

Taşdemir, konuyla ilgili Bakanlık ve Valilikten destek beklediklerini belirtti.

Göldeki su çekilmesinin önüne geçilmesi için Doğubayazıt'a ayrı bir su kaynağının bulunması gerektiğini anlatan Taşdemir, "Eskiden su olan yere şimdi araçla geldik. Çok fazla su çekilmesi var. Gölün dibindeki bitkiler gözüküyor. Bazı yerlerde daha fazla çekilme var. Herkesin bu göle sahip çıkması lazım. Eskiden 2 ada vardı şimdi bir ada daha ortaya çıktı. Bölgede her sene festival yapıyoruz. İnşallah ikinci kış festivalini de yapacağız." diye konuştu.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Bezirhane köyü muhtarı Hasan Demir de göldeki belirli yerlerde su seviyesinin çok düştüğüne işaret ederek, Doğubayazıt'a giden suyun bilinçsiz kullanılması nedeniyle çekilmenin devam ettiğini vurguladı.

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