Ağrı'da midesinde uyuşturucu çıkan İran uyruklu şüpheli tutuklandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde midesinde uyuşturucu çıkan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Doğubayazıt'a giriş yaptığı belirlenen İran uyruklu F.A'yı takibe aldı.

Hasankeyf Mahallesi Çevreyolu Bulvarı'nda yakalanan F.A, kontrol için Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki muayenede şüphelinin midesinde yabancı cisimler tespit edildi.

Midesinde 3 paket halinde 124,9 gram metamfetamin ve 1 paketteki 4,65 gram reçine esrar çıkan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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