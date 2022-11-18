Ağrı'da kargo şubesinde 5 bin 900 kaçak gözlük ele geçirildi

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir kargo şubesinde 5 bin 900 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Doğubayazıt ilçesindeki bir kargo şubesinden gümrük kaçağı ürünler gönderileceğini belirledi. 10 kolilik kargo gönderisinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 5 bin 900 gözlük ele geçirdi.

Kargo göndericisi Y.S. ile gönderileri kargo şubesine teslim eden İ.S. hakkında işlem yapıldı.

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