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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ağrı'da konuştu:

AA

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ağrı'da konuştu:

AĞRI (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu söyledi.

Sancar, partisinin Ağrı İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir dönemeçten geçtiğini belirtti.

En geç 2023'ün haziran ayında seçimlerin yapılacağını anımsatan Sancar, "Bu seçimler Türkiye tarihinin en önemli seçimleri olacak. Biz de bunun farkındayız. Seçimler siyasal mücadelenin önemli bir parçasıdır ama toplumsal mücadeleyi görmeden sadece seçimlere bakarak başarıya ulaşabileceğimizi de elbette düşünmüyoruz. Lakin bu seçimler farklı. Bu seçimler gerçekten toplumsal mücadeleyle siyasal mücadelenin en sıkı biçimde iç içe geçtiği dönemeçtir. O nedenle herkes seçimleri konuşuyor." dedi.

Sancar, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin de şunları kaydetti:

"Taksim'de geçen hafta bir bombalı saldırı gerçekleşti. Orada vahşi bir katliam yaşandı, 6 insanımız hayatını kaybetti, 81 insanımız yaralandı, 6'sının tedavisi sürüyor. Orada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve halklarımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralıların da bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Bu tür durumlarda tavırlarının net olduğunu ifade eden Sancar, "Bu saldırıyı vahşet olarak nitelendiriyoruz, insanlığa karşı suç olarak görüyoruz. Her zaman tutumumuz böyle olmuştur, şimdi de böyledir, gelecekte de böyle olacaktır. Bu planlardan kim fayda umuyorsa ona karşı da mücadelede tavizsiz olacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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