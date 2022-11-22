Ağrı'dan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

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AĞRI (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Ağrı'dan ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde kolluk birimlerince yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda, Ağrı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 136 düzensiz göçmen, jandarma ve kurum personeli eşliğinde minibüslere bindirilerek Ahmed-i Hani Havalimanı'na götürüldü.

Burada, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek bekleme salonuna alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından uçakla Afganistan'a gönderildi.

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