Ağrı'da "İbrahim Çeçen Vakfı Hatıra Ormanı" 7 bin fidanla açıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'da, 60 dekarlık alanda 7 bin ağaçtan oluşan "İbrahim Çeçen Vakfı Hatıra Ormanı"nın açılışı yapıldı.

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding bünyesinde bulunan CCN Holding'in destekleriyle havalimanı yakınında, Valilik ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle oluşturulan "İbrahim Çeçen Vakfı Hatıra Ormanı"nın açılışında 7 bin ağaç toprakla buluştu.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, iş adamı İbrahim Çeçen'in birçok alanda kente yatırım yaptığını ve hatıra ormanı kurulmasının da çok önemli olduğunu söyledi.

Çocuklara ağaç ve doğa sevgisinin daha fazla aşılanması gerektiğini belirten Varol, şunları dile getirdi:

"Bizim ecdadımız, milletimiz ve inancımızın da bir parçası olarak doğayla barışık yaşamayı bilen bir milletiz. Hiçbir zaman doğayla kavga etmedik. Belki zaman zaman doğanın ve onu muhafaza etmenin ne kadar önemli olduğunu unuttuğumuz anlar oldu ama bizim benliğimiz, tarihimiz ve kültürümüz bize her zaman doğanın ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlattı. Atalarımızın yaşadıkları bölgelerde kentleşme mantıklarının doğayla ne kadar barışık olduğunu, gösterişten uzak bir şekilde doğayla iş birliği içerisinde bir yaşam tarzı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ağrı'mız orman varlığı açısından istediğimiz yerde değil ama burası bir hayvancılık memleketidir. Hayvancılık memleketlerinde otlak dediğiniz şey vatandaşın geçim kaynağıdır. Dolayısıyla böyle memleketlerde orman varlığı çok fazla bulunmaz."

Varol, kentte ormanlık alanın yüzde bir olduğunu ve bu oranı artırmak için yoğun çalıştıklarını bildirdi.

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer ise vakıf olarak kentte eğitim, spor, sanat gibi birçok alanda desteklerde bulunduklarını ifade etti.

Gönüllü bir kuruluş olarak çevre, ekoloji ve sürdürülebilir bir gelecek adına bir şeyler yapma çabasında olduklarını aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"60 dekarlık orman alanının zemin çalışmasını yaptık. Ormanın etrafından bulunan çitleri yeniledik. Alana yol yaptık. Bu ormanın güzel Ağrı ilimizin sürdürülebilir kalkınma ve çevre duyarlılığı bilinciyle büyüyen ve yeşeren bir bölgesi olması açısından örnek bir proje olmasını arzu ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu hatıra ormanı bölgede özel teşebbüsün kurduğu bir ilk niteliğindendir. Aynı zamanda Ağrı'da ilk tescilli hatıra ormanı olmuştur. Bu orman doğaya olan sevgimize ve gelecek nesiller için yeşil bir dünya bırakma arzu ve hedefimizin bir parçasıdır."

Konuşmaların ardından Vali Varol, İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dinçer, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve öğrenciler alana fidan dikti.

Etkinlik, Türk Kızılay'ın çorba ve çay ikramıyla sona erdi.

































































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