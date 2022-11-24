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Ağrı'da iç organlarından uyuşturucu çıkarılan 4 zanlı tutuklandı

AA

Ağrı'da iç organlarından uyuşturucu çıkarılan 4 zanlı tutuklandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iç organlarından 14 paket halinde toplam 642,57 gram metamfetamin çıkarılan İranlı 4 zanlı tutuklandı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan ilçeye giriş yaptığı tespit edilen M.O.K, H.M, M.M. ve E.B'yi Hasankeyf Mahallesi Çevreyolu Bulvarı'nda yakaladı.

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürülerek muayene edilen şüphelilerin iç organlarında, yabancı cisimlerin olduğu belirlendi.

Karın bölgesinden 14 paket içerisinde 642,57 gram metamfetamin çıkarılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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