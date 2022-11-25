Ağrı'da hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan Ömer Çoktin Fen Lisesi açıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, hayırsever iş adamı Bişar Çoktin ve ailesine ait BC Group tarafından yaptırılan Ömer Çoktin Fen Lisesi açıldı.

20 derslikli, konferans ve spor salonları ile pansiyonu olan Ömer Çoktin Fen Lisesinin açılışı için okulda tören düzenlendi.



Halk oyunları gösterisiyle başlayan törende konuşan Vali Osman Varol, Çoktin ailesinin ilçede başka okullar da yaptırdığını ve okulun mimarisinin çok iyi olduğunu söyledi.

İlçenin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu ve yapılan yatırımlarla eski parlak günlerine dönmeye başladığını belirten Varol, şunları dile getirdi:

"Özellikle son 40 yıl içerisinde çok büyük acılar ve sıkıntılar çekmiş, bir taraftan kendi içimizdeki bir taraftan komşumuzda (İran) meydana gelen problemler. Daha önce binlerce yıllık ticaret yolunun bir anda duvar gibi kapanması, kadimden beri ticaretle uğraşmış bir halkın belirli bir sınırın içine hapsolması, burada sosyal ve siyasi diğer problemlerle sıkıntılar yaşamış. Bu yörenin özellikle son yıllarda her alanda yapılan yatırımlarla, insanlarının gayretiyle çok iyi bir noktaya doğru hızla ilerlemekte olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz."

Varol, uzun süre resmi tırmanışlara kapalı olan Ağrı Dağı'nın 2 yıl önce tırmanışa açıldığını, yaz mevsimi boyunca çok sayıda turistin zirveye çıktığını ve ilçedeki otellerde yer kalmadığını kaydetti.

Gürbulak Sınır Kapısı'nın ülkenin en önemli sınır kapılarından olduğunu vurgulayan Varol, "Bu, bölgenin ve ülkenin can damarlarından bir tanesidir. İran için ise batıya ve dünyaya açılan kapıdır. Bu kapının hali hepimizin içini sızlatıyordu. Hamdolsun şu an inşaatı devam ediyor. 1,2 milyarlık bir yatırımla belki bir buçuk sene içerisinde Türkiye'nin en güzel sınır kapısına sahip olacağız. Bölgemizdeki gelişmelerle Doğubayazıt insanımız en iyi bildiği ve binlerce yıldır yaptığı ticareti yeniden canlandırarak ilçemizi ve bölgemizi hayal ettiği parlak günlerine kavuşturacaktır." diye konuştu.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ise Ağrı'dan sonra Doğubayazıt ilçesinde de fen lisesi açılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, Çoktin ailesine teşekkür etti.

İş adamı Bişar Çoktin de BC Group olarak okulu hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bir sonraki okulu annelerinin adına yapacaklarını belirtti.

Okul yapma isteklerinin ikinci okuldan sonra kendileri için tutkuya dönüştüğünü aktaran Çoktin, "Yaptığımız eğitim tesislerinde öğrencileri eğitim yaparken görmek ve halkın teveccühü bizi her zaman bir okul daha yapmaya zorladı. Miletlimizin ve herkesin faydasına olan bir iş yapabilmek, bize inanılmaz bir manevi motivasyon veriyor. Allah bu motivasyonu herkese nasip etsin. İlçemizle ilgili hedeflerimiz eğitimle sınırlı değil. İlçemizin kültür, sanat, ekonomi ve spor alanlarında en ileriye taşımak gibi bir hedefimiz var."

Konuşmaların ardından, Vali Varol, eski Milli Eğitim Bakanı Çelik, iş adamı Çoktin, Kaymakam Murat Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve beraberindekiler, kurdele keserek okulu hizmete açtı.

Okulda incelemelerde bulunan Varol ve beraberindekiler, öğretmenlerle sohbet etti.

















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