Ağrı'da iş yerinden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da bir iş yerinden bilgisayar çalarken güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.

Yavuz Mahallesi'nde doğal gaz ve sıhhi tesisat işi yapan Ahmet Demir ve çalışanları, 2 dükkan yanda malzemelerin bulunduğu depoda bir süre çalıştıktan sonra iş yerine döndü.

Masanın üzerinde dizüstü bilgisayarının olmadığını fark eden Demir, polise haber verdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası incelemesinde bilgisayarın iş yerine giren bir kişi tarafından çalındığını belirledi.

Çalışma başlatan ekipler, kimliğini belirledikleri A.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtta, A.K'nin kapısı açık olan iş yerini bir süre gözetlediği, daha sonra içeri girerek bilgisayarı alıp çıktığı görülüyor.

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