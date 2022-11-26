Ağrı'da askeri personel trafik kazasında hayatını kaybetti

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AĞRI (AA) - Ağrı'da, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu jandarma onbaşı hayatını kaybetti.

Hüseyin Polat (25) idaresindeki 25 ACP 384 plakalı otomobil, Van-Ağrı kara yolu Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı yakınlarında Aşkın K.'nin kullandığı 55 AEB 773 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Polat, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Polat'ın Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma onbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.