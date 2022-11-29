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Ağrı'da SERKA'nın "2022 yılı Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

AA

Ağrı'da SERKA'nın "2022 yılı Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında, Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) "2022 yılı Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda yapılan toplantı, sayı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Varol, burada yaptığı konuşmada, kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınma ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için var olduğunu söyledi.

Mali destek programının en son 2 yıl önce yapıldığını belirten Varol, şöyle konuştu:

"O dönemki projeler verimlilik açısından çok iyi bir noktaya gelemedi. Çünkü hemen ardından çok ciddi bir maliyet krizi sıkıntısı yaşandı. Zaten o dönem benim doğrudan inisiyatif ve kararımla biz kalkınma ajansımızın iş yürütümüyle ilgili bir hususuna tepki göstererek geçen hiçbir projemizle ilgili sözleşme imzalamadık. Ağrı adına bir tepki ortaya koymuştuk. Onun için bir dönemi kaçırdık sayılabilir. Ama maliyet artışlarından dolayı o dönemki projelerin çok fazla hayata geçme imkanı olmadı. Bu sefer çok ciddi hazırlanacağız. Bu sefer kalkınma ajansındaki arkadaşlar bizim vilayet olarak hassasiyetlerimizi biliyor. Direksiyonda kimin olması gerektiğini biliyorlar. Hasbelkader mali destek programı benim dönem başkanlığıma denk geldi, beraber çalışacağız."

Varol, Serhat Kalkınma Ajansının, sosyo-ekonomik gelişmişlik anlamında zorlu olan, coğrafi, bölgesel ve iklim açısından ciddi dezavantajlı bir bölgede hizmet verdiğini anlatarak, buna rağmen 4 ilde de hizmetleri olduğunu sözlerine ekledi.

SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca da bölgede yatırım alanlarının genişletilmesinin önem arz ettiğini belirterek, "Ajansımız kurulduğu günden bugüne kadar bölgemizde yaklaşık 500 projeye 650 milyon liraya yakın destek vererek bir milyar lirayı aşkın bir kaynak yatırıma dönüştürülmüştür. Bu manda 2022 yılında da toplam 52 milyon lira destekli 2 mali destek programımızı inşallah sizlerin de katılımıyla tekrardan yatırıma dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Sunumla sona eren programa, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve il protokolü katıldı.

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