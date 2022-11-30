GÜNCELLEME - Ağrı'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

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AĞRI (AA) - Ağrı'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru M.Y. idaresindeki 06 FZT 40 plakalı otomobil, Atalay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Demir'e çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Demir'in cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü ekiplerce gözaltına alındı.

- Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı, bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin yolun karşısına geçmek için aniden koşmaya başlayan Demir'e çarptığı görülüyor.

Kayıtta, çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Demir'in düştüğü yerde hareketsiz kaldığı ve sürücü ile çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

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