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GÜNCELLEME - Ağrı'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

AA

GÜNCELLEME - Ağrı'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

AĞRI (AA) - Ağrı'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru M.Y. idaresindeki 06 FZT 40 plakalı otomobil, Atalay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Demir'e çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Demir'in cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü ekiplerce gözaltına alındı.

- Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı, bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin yolun karşısına geçmek için aniden koşmaya başlayan Demir'e çarptığı görülüyor.

Kayıtta, çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Demir'in düştüğü yerde hareketsiz kaldığı ve sürücü ile çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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