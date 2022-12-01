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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Ağrı Patnos'ta partililerle buluştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Ağrı Patnos'ta partililerle buluştu:

AĞRI (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Etrafımızda 6'lı masalar, masanın üstündekiler, altındakiler her türlü kargaşayı, her türlü gayrimeşru işleri yapabilirler. O yüzden onlara karşı uyanık olmamız lazım." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ağrı'nın AK Parti Patnos İlçe Başkanlığında partililerle buluşmasında, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de güven ve huzurun hakim olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de huzur, güven var. Huzur ve güven olduktan sonra bu altyapılar yapıldıktan sonra bölgeler gelişiyor, sanayi, üretim, tarım ve turizm gelişiyor. Patnos'un geleceğine büyük katkılar sağlayacak önemli bir yatırımı hizmete aldık. Burası kuzey güney aksında Doğu Anadolu Bölgesi'ni Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayacak önemli lojistik bir koridor. Burayı konforlu ve güvenli hale getirdik. Ağrı ile ulaşımı kaliteli konforlu bir yoldan sağlayacaksınız. Bir saatlik yol 35 dakikaya düştü ve zaman size kalacak. Akaryakıt maliyetleri yine Ağrılıların cebinde kalacak. Hepsinden önemlisi kazanın bedeli olmaz ama kazaların ortadan kalkması nedeniyle de kaliteli, güvenli bir yolumuz oldu. Bundan sonra bu güçlü altyapı üzerine bu bölgedeki üretim artacak tarımda üretilen ürünlerin pazarlara ulaştırılması daha kolay olacak."

Karaismailoğlu, bölgede kaliteli ve güvenli bir yol olması nedeniyle turizmin gelişeceğini belirterek, ziyaretçilerin bölgeye daha hızlı geleceğini ve konforlu yol nedeniyle kenti daha çok tercih edeceğini dile getirdi.

- "Ülkemizin doğusu, batısı, kuzeyi güneyi fark etmiyor"

Bölgede ekonomik bir canlılık yaşanacağını anlatan Karaismailoğlu, "O yüzden ülkemizin doğusu, batısı, kuzeyi güneyi fark etmiyor. İktidarımız bugüne kadar çok başarılı işler yaptı. Bizler de yaptığımız her işten gurur duyduk ama yetinmedik. Daha iyi hangisini yapabiliriz diye onun planlamasını yapıyoruz. İnşallah bu projemiz bitti, devam eden işlerimiz var. Onları da bitireceğiz ve sonucunda güçlü ve büyük Türkiye, güçlü Ağrı, güçlü Patnos olacak ki Türkiye daha hızlı büyüyecek. O yüzden hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. " diye konuştu.

Gelecek neslin daha iyi şartlarda yaşaması için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, 20 yılda ülkede çok güzel gelişmelerin yaşandığına işaret etti.

Bunun üzerine daha çok koymak, dünyanın gelişmiş ekonomilerine sahip bir Türkiye olmak için çok çalışacaklarını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Önemli bir sürece giriyoruz. 6-7 ay kaldı ve önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Orada çok çalışmamız gerekiyor yani bölgede kazanılan bu güven ve huzur ortamının devam ettirilmesi ve bunun ekonomik gelişmelere çok hızlı aksedilmesi için Ağrı'nın sesinin daha güçlü çıkması gerekiyor. Çok çalışacağız ve yaptığımız işleri vatandaşlarımıza anlatacağız. Ağrı'dan güçlü bir ses çıkardığımız zaman artık Türkiye'nin önünden bir engel olmayacak. O yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Etrafımızda 6'lı masalar, masanın üstündekiler, altındakiler her türlü kargaşayı her türlü gayrimeşru işleri yapabilirler. O yüzden onlara karşı uyanık olmamız lazım. Cumhurbaşkanımız bu bölgelere çok özel önem veriyor. Ağrı'da verdiği önemi duydunuz biz de buradan güçlü bir sesle o büyük Türkiye'yi hep birlikte tesis edeceğiz."

- "Seçim sürecini güçlü şekilde atlatacağız"

Karaismailoğlu, Ağrı'da yapılan hizmetlerin görülmesini isteyerek şunları kaydetti:

"Ağrı'dan vekil olarak seçilmişler var, Ağrı'ya uğrarlarsa hizmetlerimizi görürler. Bu bölgeden terör belasını nasıl defettikse onlar da inşallah vatandaşımızın gönülleriyle sandıktan defedileceklerdir. Seçim sürecini güçlü şekilde atlatacağız. Peşinden belediye seçimleri gelecek ve inşallah Patnos'taki değişimi sizler yapacaksınız. Daha iyi bir Patnos'ta yaşamanız gerekiyor. Çünkü bu muhalefetin beceriksizliklerine vatandaşımız mahkum olamaz. O yüzden çok çalışmamız, birbirimize kenetlenmemiz, vatandaşımızın gönlüne girip onları da sandıkta bu kötü niyetlileri defederek inşallah güçlü bir Türkiye'de yaşamaya devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, konuşmasının ardından beraberindekilerle esnaf ziyareti yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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