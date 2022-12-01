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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Ağrı'da partililerle buluştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Ağrı'da partililerle buluştu:

AĞRI (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmiyor, büyük işler yapıyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Ağrı İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Karaismailoğlu, iktidarları döneminde yapılan yolların ekonomiye ve insan hayatına sağladığı katkıların kelimelerle anlatılamayacak kadar çok olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde kaliteli, konforlu ve uzun yıllar bu ülkeye hizmet edecek bölünmüş yollar yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Bir bölgeye, ulaştırmaya yaptığınız yatırımın yıllar sonra üretime on kat etkisini alıyorsunuz. Yapılan yollar ve projeler yüzyıllar boyu bölgeye hizmet edecek." diye konuştu.

Türkiye'de artık altyapı ihtiyacını konuşmak yerine, yapılacak projelerin hayata neler katacağının konuşulacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, hayata geçirilen projelerle gurur duyduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tabii bu projelerle yetinmiyoruz. Hep daha iyisini, daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz çünkü Türkiye gelişiyor. Üretimin, ihracatın önündeki tıkanıklıkları kaldırmak için daha fazla yatırım yapmak lazım. Ülkemizin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmiyor, büyük işler yapıyoruz. Yapılan yatırımlarla bölgelere ve o bölge illerine değer kazandırıyoruz. Yapılan yatırımlar sayesinde, büyük kıymetli işler yapılıyor daha iyileri yapılacak."

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok kıymetli bir ekip olduklarını ifade etti.

Artık devletin ve milletin parasının nerelere harcandığının herkes tarafından bilindiğini söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Biz vatanımızı, milletimizi seven insanlar olarak bir araya geldik. Vatanımız, milletimiz için çalışıyoruz. Yaptığımız bu açılışlar da artık milletin parasının nereye gittiğinin göstergesi ve artık herkes görüyor. Bütün millet gördü. Türkiye aynı, milletimiz aynı peki bu üretilen değerler nereye gidiyordu? Ancak karşılığını bulmaya başladı. Bizim yaptığımız projeler sayesinde insanların hayatı kolaylaşmaya başladı. Bu projeler sayesinde kaliteli yollar sayesinde trafik kazalarının azalması en büyük avantajımız. Türkiye genelinde yaptığımız yollar sayesinde trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı. Bu yatırımlar sayesinde 13 bin vatandaşımızın canını kurtardık."

Konuşmaların ardından Karaismailoğlu, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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