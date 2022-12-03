Evlerinden çıkıp spora başlayan bedensel engelliler başarıya kulaç atıyor

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AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da günün büyük bölümünü geçirdikleri evlerinden çıkıp yüzme sporuna başlayan bedensel engelliler, milli forma hayaliyle antrenman yapıyor.

İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde 4 yıl önce kurulan, başkanlığını ve antrenörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş'ın yaptığı Sağlık Kültür ve Spor Kulübü sayesinde daha önce evlerinde vakit geçiren 11 bedensel engelli, yüzme sporuna kazandırıldı.

Bu süreçte yüzmeyi öğrenip yurt içinde düzenlenen ulusal organizasyonlara katılan engelli yüzücüler, birçok şampiyonadan dereceyle döndü.

Müsabakalar nedeniyle daha önce hiç görmedikleri şehirleri de gezme fırsatı bulan engelli yüzücüler, sporla hem sosyalleşti hem özgüven ve kuvvet elde etti.

Milli sporcu olmayı hedefleyen yüzücüler, üniversitenin yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda 5-7 Aralık'ta Konya'da düzenlenecek Para Yüzme Şampiyonası'nda başarılı olmak için yoğun antrenman yapıyor.





- Hedef Avrupa kotası

Sağlık Kültür ve Spor Kulübü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Karataş, AA muhabirine, bugüne kadar çok sayıda müsabakaya katıldıklarını ve başarılar elde ettiklerini dile getidi.

Sporcularının fiziksel anlamda güçlendiğini ve sosyalleştiğini ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

"Daha önce görmedikleri şehirlere gittikleri için kültürel zekaları da arttı. Bu sporcular daha önceleri evlerinde televizyon karşısında oturan, sokağa zar zor çıkabilen, arkadaşlarıyla iletişim kurmada problem yaşayan çocuklardı. İçlerinde yüzmede normal bireylere kafa tutacak sporcularımız da var. Bu arkadaşlarımızla hedefimiz öncelikle Avrupa kotalarını yakalayabilmek. Milli takım düzeyinde yarışlara katıldıktan sonra da kamplara katılıp orada ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz."





- "Ülkemizi iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz"

Karataş, farklı illerde katıldıkları müsabakalarda birincilik ve ikincilikler kazandıklarını, madalyaların sporcuları motive ettiğini söyledi.

Tüm engellileri havuza davet ettiklerini belirten Karataş, "Biz bir takımız, bu yüzden gelecekte inanıyorum ki Paralimpik Oyunları'nda içimizden birileri mutlaka bizi temsil edecektir. 'Yarının Engellisi' sloganıyla çıktığımız bu yolda Ağrı'daki tüm engelli arkadaşlarımızı havuza bekliyoruz. Zaten halihazırda hafta sonları Down sendromlu, otizmli ve diğer küçük sporcularımız var. Onlarla devam ediyoruz. Bize katılın güçlenelim. Şehrimizi temsil edelim. Ülkemizi iyi yerlerde temsil edelim." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Taha Burak Duzlu ise serebral palsi hastası olduğunu, geçmişte çok yoğun fizik tedavi gördüğünü, yüzmenin kendisine çok iyi geldiğini dile getirdi.

Katıldığı yarışlarda Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğünün bulunduğunu anlatan Taha Burak, "Ben yüzmeden önce topuğumu yere basamıyordum. Şimdi basabiliyorum. Eskiden elimi bir şeye götüremiyordum, şimdi götürebiliyorum." diye konuştu.

Doğukan Bayat da yüzmeyle hayatlarının değiştiğini ve bu branşta antrenör olabileceğini vurgulayarak, "Önceden dışarıya çıkmıyordum, evde oturuyordum. Yüzme sayesinde sosyalleştim ve çok sayıda arkadaş edindim." değerlendirmesinde bulundu.

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