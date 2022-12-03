Evlerinden çıkıp spora başlayan bedensel engelliler başarıya kulaç atıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlerinden çıkıp spora başlayan bedensel engelliler başarıya kulaç atıyor

AA

Evlerinden çıkıp spora başlayan bedensel engelliler başarıya kulaç atıyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da günün büyük bölümünü geçirdikleri evlerinden çıkıp yüzme sporuna başlayan bedensel engelliler, milli forma hayaliyle antrenman yapıyor.

İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde 4 yıl önce kurulan, başkanlığını ve antrenörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş'ın yaptığı Sağlık Kültür ve Spor Kulübü sayesinde daha önce evlerinde vakit geçiren 11 bedensel engelli, yüzme sporuna kazandırıldı.

Bu süreçte yüzmeyi öğrenip yurt içinde düzenlenen ulusal organizasyonlara katılan engelli yüzücüler, birçok şampiyonadan dereceyle döndü.

Müsabakalar nedeniyle daha önce hiç görmedikleri şehirleri de gezme fırsatı bulan engelli yüzücüler, sporla hem sosyalleşti hem özgüven ve kuvvet elde etti.

Milli sporcu olmayı hedefleyen yüzücüler, üniversitenin yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda 5-7 Aralık'ta Konya'da düzenlenecek Para Yüzme Şampiyonası'nda başarılı olmak için yoğun antrenman yapıyor.


- Hedef Avrupa kotası

Sağlık Kültür ve Spor Kulübü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Karataş, AA muhabirine, bugüne kadar çok sayıda müsabakaya katıldıklarını ve başarılar elde ettiklerini dile getidi.

Sporcularının fiziksel anlamda güçlendiğini ve sosyalleştiğini ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

"Daha önce görmedikleri şehirlere gittikleri için kültürel zekaları da arttı. Bu sporcular daha önceleri evlerinde televizyon karşısında oturan, sokağa zar zor çıkabilen, arkadaşlarıyla iletişim kurmada problem yaşayan çocuklardı. İçlerinde yüzmede normal bireylere kafa tutacak sporcularımız da var. Bu arkadaşlarımızla hedefimiz öncelikle Avrupa kotalarını yakalayabilmek. Milli takım düzeyinde yarışlara katıldıktan sonra da kamplara katılıp orada ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz."


- "Ülkemizi iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz"

Karataş, farklı illerde katıldıkları müsabakalarda birincilik ve ikincilikler kazandıklarını, madalyaların sporcuları motive ettiğini söyledi.

Tüm engellileri havuza davet ettiklerini belirten Karataş, "Biz bir takımız, bu yüzden gelecekte inanıyorum ki Paralimpik Oyunları'nda içimizden birileri mutlaka bizi temsil edecektir. 'Yarının Engellisi' sloganıyla çıktığımız bu yolda Ağrı'daki tüm engelli arkadaşlarımızı havuza bekliyoruz. Zaten halihazırda hafta sonları Down sendromlu, otizmli ve diğer küçük sporcularımız var. Onlarla devam ediyoruz. Bize katılın güçlenelim. Şehrimizi temsil edelim. Ülkemizi iyi yerlerde temsil edelim." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Taha Burak Duzlu ise serebral palsi hastası olduğunu, geçmişte çok yoğun fizik tedavi gördüğünü, yüzmenin kendisine çok iyi geldiğini dile getirdi.

Katıldığı yarışlarda Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğünün bulunduğunu anlatan Taha Burak, "Ben yüzmeden önce topuğumu yere basamıyordum. Şimdi basabiliyorum. Eskiden elimi bir şeye götüremiyordum, şimdi götürebiliyorum." diye konuştu.

Doğukan Bayat da yüzmeyle hayatlarının değiştiğini ve bu branşta antrenör olabileceğini vurgulayarak, "Önceden dışarıya çıkmıyordum, evde oturuyordum. Yüzme sayesinde sosyalleştim ve çok sayıda arkadaş edindim." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci
YEREL HABERLER Ağrı'da engellilerin bir günlük temsili askerlik ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Ağrı'da partililerle buluştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Ağrı'da ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Ağrı Patnos'ta partililerle buluştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Ağrı ...
(Görüntülü) AĞRI-HAMUR-TUTAK-PATNOS DEVLET YOLU TÖRENLE HİZMETE AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AĞRI-HAMUR-TUTAK-PATNOS DEVLET YOLU ...
(Görüntülü) HAMUR-TUTAK-PATNOS DEVLET YOLU AÇILIŞI YAPILDI - 2
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAMUR-TUTAK-PATNOS DEVLET YOLU AÇILIŞI ...
(Görüntülü) HAMUR-TUTAK-PATNOS DEVLET YOLU AÇILIŞI YAPILDI - 1
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAMUR-TUTAK-PATNOS DEVLET YOLU AÇILIŞI ...
Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu törenle hizmete ...
Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolu ulaşıma açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.