Ağrı'da jandarma ekipleri kara yollarında zorunlu kış lastiği denetimi yapıyor

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AĞRI (AA) - Ağrı'da, jandarma trafik ekipleri sorumluluk bölgesindeki kara yollarında zorunlu kış lastiği uygulaması denetimlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Jandarması Timleri, "Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında denetimlerini sürdürüyor.

Toplu taşıma ve ticari araçlarda kış lastiği kontrolü yapan ekipler, denetimlere 1 Nisan'a kadar devam edecek.





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