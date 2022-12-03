Ağrı'da jandarma ekipleri kara yollarında zorunlu kış lastiği denetimi yapıyor

AĞRI (AA) - Ağrı'da, jandarma trafik ekipleri sorumluluk bölgesindeki kara yollarında zorunlu kış lastiği uygulaması denetimlerine devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Jandarması Timleri, "Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında denetimlerini sürdürüyor.
Toplu taşıma ve ticari araçlarda kış lastiği kontrolü yapan ekipler, denetimlere 1 Nisan'a kadar devam edecek.