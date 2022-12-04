Ağrı'da 2 ton 750 kilogram uyuşturucu imha edildi

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2020 yılından bu yana ele geçirilen 2 ton 750 kilogram uyuşturucu imha edildi.

İlçede 2020 yılından bu yana Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca müsaderesine karar verilen 198 ayrı dosya kapsamındaki eroin, metamfetamin, afyon sakızı, esrar ve sıvı metamfetaminin imha edilmesi için çalışma yapıldı.

Valilik olurunun alınmasının ardından imha işleminin gerçekleştirilmesi için sağlık, jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden personeller ile Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği personeli görevlendirildi.

Cumhuriyet savcısı nezaretinde 2 ton 750 kilogram uyuşturucunun, yönetmeliğe uygun şekilde imhası gerçekleştirildi.









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