Ağrı'da İran uyruklu 3 şüphelinin ayakkabı tabanında uyuşturucu yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran uyruklu 3 şüphelinin ayakkabı tabanı ile bir sırt çantasında 2 kilo 123 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, İran'dan ilçeye girişi tespit edilen 3 şüpheliyi, seyahat etikleri minibüsten indirdi.

Yapılan üst aramasında, şüphelilerin ayakkabı tabanında ve yanlarında bulunan bir sırt çantasındaki pet şişe içerisinde 2 kilo 123 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesine sevk edilen zanlılardan E.N. ve M.L. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çocuk yaştaki T.H. ise adli kontrolle serbest bırakılarak çocuk sığınma evine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.