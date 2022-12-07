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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA

Ağrı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ağrı’da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AĞRI (AA) - Ağrı’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 13 AZ 646 plakalı kamyonet, Y.T'nin kullandığı arkasında römork bulunan 04 AF 233 plakalı traktör ve Y.K. yönetimindeki 04 S 0017 plakalı minibüs, Tellisırt köyü yolunda çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle, kömür ve yem dolu römork devrildi. Kamyonet şarampole düştü, minibüs ise tarlaya girerek durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki 2 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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