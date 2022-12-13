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Ağrı'da asfalt çalışmalarıyla köy yolları konforlu hale getiriliyor

AA

Ağrı'da asfalt çalışmalarıyla köy yolları konforlu hale getiriliyor

AĞRI (AA) - Ağrı İl Özel İdaresi, sorumluluk alanındaki 3 bin 285 kilometrelik yol ağının 1156 kilometresinin sıcak asfalta kavuşturulduğunu ve kırsaldaki vatandaşların daha rahat etmesi için çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, 2022 yılında il genelindeki köylerde toplamda 38,60 kilometre yolun asfaltlandığı belirtildi.

Hizmet kapsamındaki toplam 3 bin 285 kilometrelik yol ağının 1156 kilometresinin sıcak asfalta kavuşturulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köy yollarının fiziki şartlarını yükselten idaremizin yaptığı asfalttan doğrudan ve dolaylı olarak nüfusun yüzde 68’i faydalanıyor. Sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra muhtelif köy içlerinde kullanılması için 80 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi de yaparak, 721 kilometre stabilize kaplama ve iyileştirme, 4 bin 566 kilometre reglaj, 913 kilometre yeni arazi yolu çalışması gerçekleştirdik. İdaremiz ayrıca Ağrı merkez ve ilçelere bağlı köylerde ihtiyaç duyulan noktalara 681 adet beton büz döşemesi yaparak 71 adet de menfez çalışması tamamladı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ise yoğunluğun fazla olduğu bir iş sezonunu geride bıraktıklarını belirtti.

Kırsalda altyapı çalışmalarıyla yüzlerce köye hizmet götürdüklerini ve götürmeye devam edeceklerini aktaran Tenekeci, şunları kaydetti:

"Sadece altyapı çalışmalarıyla değil tabi üst yapı çalışmalarıyla da İl Özel İdaresi olarak gerekeni yapıyoruz. İl Özel İdaremizin hizmet çeşitliliği her alanda devam etmektedir. Ağrı’ya değer katan her yatırımda Özel İdarenin emeği var. Her türlü öncülüğü ve desteğinden dolayı Valimiz Sayın Dr. Osman Varol’a ve bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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