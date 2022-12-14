Ağrı'da ayakkabısında uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli tutuklandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ayakkabısında 522,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerince şüpheli görülen İran uyruklu R.R'nin üst araması yapıldı.

Ayakkabısında 522,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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