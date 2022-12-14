Ağrı'da vücudunda uyuşturucu taşıyan İranlı tutuklandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde vücudunda 55 kapsül halinde 432 gram afyon sakızı ele geçirilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphe üzerine İran uyruklu A.G'yi durdurdu.

Ekipler, şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada vücudunda şişlik olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınarak Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin çekilen röntgeninde vücudunun çeşitli yerlerinde uyuşturucu kapsüller bulunduğu belirlendi.

Yapılan çalışma sonucu A.G'nin mide ve bağırsağında 55 kapsül halinde 432 gram afyon sakızı bulundu.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​

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