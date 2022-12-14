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Ağrı'da vücudunda uyuşturucu taşıyan İranlı tutuklandı

AA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde vücudunda 55 kapsül halinde 432 gram afyon sakızı ele geçirilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Ağrı'da vücudunda uyuşturucu taşıyan İranlı tutuklandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde vücudunda 55 kapsül halinde 432 gram afyon sakızı ele geçirilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphe üzerine İran uyruklu A.G'yi durdurdu.

Ekipler, şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada vücudunda şişlik olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınarak Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin çekilen röntgeninde vücudunun çeşitli yerlerinde uyuşturucu kapsüller bulunduğu belirlendi.

Yapılan çalışma sonucu A.G'nin mide ve bağırsağında 55 kapsül halinde 432 gram afyon sakızı bulundu.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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