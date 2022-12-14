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Ağrı'da "Türkiye Yüzyılı Gençlik ve Üretim Stratejisi Konferansı" düzenlendi

AA

Ağrı'da "Türkiye Yüzyılı Gençlik ve Üretim Stratejisi Konferansı" düzenlendi

AĞRI (AA) - Ağrı'da "Türkiye Yüzyılı Gençlik ve Üretim Stratejisi Konferansı" gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) iş birliğiyle düzenlenen konferans, üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Vali Osman Varol, konuşmasında, dünyada son 200 yıldır Doğu ve Batı medeniyeti arasında mücadele olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya harika bir vizyon koyduğunu ve buna "Türkiye Yüzyılı" dediklerini belirten Varol, "Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirebilmemiz için öncelikle bizim kim olduğumuzu çok iyi idrak etmemiz, bilmemiz ve geleceğimizi bunun üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Dünyada başarılı iz bırakanların tamamı kendi köklerinden, geçmişinden ve kültüründen bir şeyler alıp, onu geliştirip, teknolojiyse teknoloji, edebiyatsa edebiyat ve sporsa spor, dünya sahnesine sunup orada başarılı olanlardır. Sadece bunlar iz bırakabilmişlerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Ayşe Türkmenoğlu ise NATO'nun bir ittifak olarak kurulduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Öncülüğünü Amerika yapmıştı. Sonrasında gördük ki bu ittifak da maalesef kendi üyelerini kurban olarak gören, seçen ve onu dışlamaya çalışan bir kuruluş haline geldi. Bundan kastım şu, NATO'nun en büyük ülkesi Amerika şu anda bizi kuşatmış durumda. Bizi neden kuşatıyorsunuz? Ülkemizde demokrasi tüm kurum ve kurullarıyla işler durumda. Hukukumuzu tüm standartlarıyla evrensel hukuk normlarına uygun şekle getirdik. Temel hak ve özgürlükler noktasında da vatandaşlarımızın beklentilerini çok üst noktalara çıkardık."

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye büyük hizmetler kazandırdığını ve bundan sonra da daha çok müjdeler verileceğini aktardı.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Genel Başkanı Abdullah Çalışkan, öğrencilere kendilerini daha çok geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Medeniyetimizin tekrardan inşasını inşallah bu coğrafyada birlikte yapacağız. Bunun olacağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un da konuşma yaptığı programa, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

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