Ağrı'da "Afetler ve Kızılay Konferansı" yapıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'da Türk Kızılay tarafından "Afetler ve Kızılay Konferansı" düzenlendi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesince, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Yerleşkesi'ndeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Afetlere Hazır Toplum ve Kızılay'ın Afet Çalışmasındaki Rolü" temalı "Afetler ve Kızılay Konferansı" gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, konferansta yaptığı konuşmada, ülkede ve dünyada yakın zamanda meydana gelen afetlere işaret etti.

Türkiye Afet Müdahale Planı hakkında bilgi veren Özer, şunları dile getirdi:

"Sizler, bugün bir afet meydana gelse, bir yerde enkaz meydana gelmiş olsa sizin oraya gittiğiniz anda yapacağınız yardım bazen yardım gibi algılanıyor olabilir, bazen tam tersi bıraktığınız yıkım daha büyük olabilir. Bunun sebebi de bir iş yaparken gerçekten biliyor olarak yapmamız lazım. Türkiye'de kurulan ve uzun zamandır devam eden Türkiye Afet Müdahale Planı diye bir planımız var. Bir afet meydana geldiği andan itibaren bunu organize eden bir yapı var ve bunu organize eden yapının içinde de farklı kurum ve kuruluşlar var. AFAD ana koordinatördür. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın içinde 28 tane çalışma grubu var. Bunların 27'si kurumdur, Kızılay ise dernektir."

Özer, 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen depremde kurumların çok yakın ve koordineli çalıştığını belirtti.

Salgın dönemine de değinen Özer, "Türk Kızılay olarak pandemi döneminde ülke genelinde Kredi Yurtlar Kurumunda kalan kişilere toplamda 1 milyon 800 binden fazla öğün yemek verdik. 1 milyon 800 bin öğün içinde zehirlenme vakası sıfır." diye konuştu.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Zübeyde Hümeyra Çelik, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek ve Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı'nın da konuşma yaptığı konferansa, gönüllüler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın ardından yöneltilen soruları doğru yanıtlayan 4 üniversite öğrencisine para ödülü verildi.









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