Ağrı'da "Afetler ve Kızılay Konferansı" yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da "Afetler ve Kızılay Konferansı" yapıldı

AA

Ağrı'da "Afetler ve Kızılay Konferansı" yapıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'da Türk Kızılay tarafından "Afetler ve Kızılay Konferansı" düzenlendi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesince, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Yerleşkesi'ndeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Afetlere Hazır Toplum ve Kızılay'ın Afet Çalışmasındaki Rolü" temalı "Afetler ve Kızılay Konferansı" gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, konferansta yaptığı konuşmada, ülkede ve dünyada yakın zamanda meydana gelen afetlere işaret etti.

Türkiye Afet Müdahale Planı hakkında bilgi veren Özer, şunları dile getirdi:

"Sizler, bugün bir afet meydana gelse, bir yerde enkaz meydana gelmiş olsa sizin oraya gittiğiniz anda yapacağınız yardım bazen yardım gibi algılanıyor olabilir, bazen tam tersi bıraktığınız yıkım daha büyük olabilir. Bunun sebebi de bir iş yaparken gerçekten biliyor olarak yapmamız lazım. Türkiye'de kurulan ve uzun zamandır devam eden Türkiye Afet Müdahale Planı diye bir planımız var. Bir afet meydana geldiği andan itibaren bunu organize eden bir yapı var ve bunu organize eden yapının içinde de farklı kurum ve kuruluşlar var. AFAD ana koordinatördür. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın içinde 28 tane çalışma grubu var. Bunların 27'si kurumdur, Kızılay ise dernektir."

Özer, 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen depremde kurumların çok yakın ve koordineli çalıştığını belirtti.

Salgın dönemine de değinen Özer, "Türk Kızılay olarak pandemi döneminde ülke genelinde Kredi Yurtlar Kurumunda kalan kişilere toplamda 1 milyon 800 binden fazla öğün yemek verdik. 1 milyon 800 bin öğün içinde zehirlenme vakası sıfır." diye konuştu.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Zübeyde Hümeyra Çelik, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek ve Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı'nın da konuşma yaptığı konferansa, gönüllüler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın ardından yöneltilen soruları doğru yanıtlayan 4 üniversite öğrencisine para ödülü verildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da "Türkiye Yüzyılı Gençlik ve Üretim Stratejisi Konferansı" düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı'da "Türkiye Yüzyılı Gençlik ve Üretim Stratejisi ...
Ağrı'da vücudunda uyuşturucu taşıyan İranlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı'da vücudunda uyuşturucu taşıyan İranlı ...
Ağrı'da ayakkabısında uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı'da ayakkabısında uyuşturucu bulunan İran uyruklu ...
(Görüntülü) BAĞIRSAKLARINDAN 432 GRAM AFYON SAKIZI ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAĞIRSAKLARINDAN 432 GRAM AFYON SAKIZI ...
Bağırsaklarından 432 gram Afyon sakızı çıktı
YEREL HABERLER Bağırsaklarından 432 gram Afyon sakızı çıktı
Ağrı'da 31 kilo 587 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı'da 31 kilo 587 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'da asfalt çalışmalarıyla köy yolları konforlu hale getiriliyor
YEREL HABERLER Ağrı'da asfalt çalışmalarıyla köy yolları konforlu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.