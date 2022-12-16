Ağrılı özel sporcu Furkan, milli forma hayaliyle kulaç atıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrılı özel sporcu Furkan, milli forma hayaliyle kulaç atıyor

AA

Ağrılı özel sporcu Furkan, milli forma hayaliyle kulaç atıyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da yüzme sporuyla tanışıp kısa sürede başarıyı yakalayan özel sporcu 17 yaşındaki Furkan Kaya, hayali olan milli formayı giymek için kulaç atıyor.

Furkan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş tarafından yaklaşık 5 yıl önce keşfedildi.

Üniversite bünyesinde kurulan, başkanlığını ve antrenörlüğünü Karataş'ın yaptığı Sağlık Kültür ve Spor Kulübü sayesinde yüzmeyi öğrenen Furkan, bir yandan da Spor Lisesi'nde eğitimini sürdürüyor.

Üniversitenin yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda antrenmanlarını sürdüren Furkan, bu yıl Mersin'de yapılan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ve Antalya'daki Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda dereceler elde etti.

Aldığı başarılı sonuçlarla özgüveni artan Furkan, hayalindeki milli formayı giymek için yaptığı düzenli antrenmanlarla müsabakalara hazırlanıyor.


- "Türkiye'yi iyi bir yerde temsil edeceğim"

Furkan Kaya, AA muhabirine, antrenörü olan Karataş'ın yaklaşık 5 yıldır kendisini özel olarak eğittiğini söyledi.

Yüzmeyle hayatında birçok şeyin olumlu yönde değiştiğini belirten Furkan, "Mersin'de 100 metre serbest stilde ve 50 metre sırt kategorisinde birinciliğim var. Evde yaklaşık 30 birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyam var." dedi.

Başarıyı hocasına ve disipline borçlu olduğunu vurgulayan Furkan, "Antalya'da yaklaşık bir ay önce yarışma oldu. Benden büyük ağabeylerimle yarıştım. Hepsi 20-22 yaşlarındaydı. Onlarla yarışmama rağmen Türkiye ikincisi oldum. Hedefim dünya şampiyonasına katılmak. Yaşım küçük ama milli takıma gireceğim. Allah nasip ederse Türkiye'yi iyi bir yerde temsil edeceğim. Özel sporcu olarak yüzmede doğuyu temsil eden tek sporcuyum." diye konuştu.


- Hedef 2024 Paralimpik Oyunları

Sağlık Kültür ve Spor Kulübü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş ise Furkan'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu ve daha iyi dereceler elde edeceğine inandığını dile getirdi.

Furkan'ın gelecek vadettiğini vurgulayan Karataş, şöyle devam etti:

"Bu yıl Mersin'de yapılan okul sporları yarışmasında 4 yarışa girdi. 3 birincilik ve bir ikincilik alarak bizi gururlandırdı. Bundan dolayı bizim Furkan ile olan sürecimiz federasyon tarafından daha da tescillendi. Çünkü Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Furkan'ı direkt Türkiye Şampiyonası'na davet etti. Bunun sebebi Mersin'de yapmış olduğu başarılar. Antalya'da da 3 kategoride yarışmaya katıldık. 50 serbest, 50 kurbağalama ve 50 metre sırtta. Kurbağalama ve sırtta Türkiye ikinciliği, serbestte ise Türkiye beşincisi olduk ama bu 31 saniyeye 3 sporcu yerleşti. Furkan o sporcular arasında en küçük sporcuydu."

Karataş, Furkan'ın daha da başarılı olup Türkiye'yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edeceğini düşündüğünü bildirdi.

Furkan'ın yeni yarışmalara hazırladığını vurgulayan Karataş, "Biz inanıyoruz ki Ağrımıza iyi bir sporcu kazandıracağız ve 2024 Paralimpik Oyunları'nda Furkan'ın ülkemizi temsil edeceğini düşünüyorum. Doğu'da Türkiye Şampiyonası'na katılan tek özel sporcu Furkan'dır. Bu tarz çocukları bulup eğitim vermek çok zor. Özellikle doğuda bir sürü yetenekli çocuk var. Bunların, sosyal ve kültürel yönden kendilerini geliştirip hayatlarını kurtarmak adına bir öncülük olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da "Afetler ve Kızılay Konferansı" yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı'da "Afetler ve Kızılay Konferansı" yapıldı
Ağrı'da "Türkiye Yüzyılı Gençlik ve Üretim Stratejisi Konferansı" düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı'da "Türkiye Yüzyılı Gençlik ve Üretim Stratejisi ...
Ağrı'da vücudunda uyuşturucu taşıyan İranlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı'da vücudunda uyuşturucu taşıyan İranlı ...
Ağrı'da ayakkabısında uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı'da ayakkabısında uyuşturucu bulunan İran uyruklu ...
(Görüntülü) BAĞIRSAKLARINDAN 432 GRAM AFYON SAKIZI ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAĞIRSAKLARINDAN 432 GRAM AFYON SAKIZI ...
Bağırsaklarından 432 gram Afyon sakızı çıktı
YEREL HABERLER Bağırsaklarından 432 gram Afyon sakızı çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.