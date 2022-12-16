Ağrılı özel sporcu Furkan, milli forma hayaliyle kulaç atıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da yüzme sporuyla tanışıp kısa sürede başarıyı yakalayan özel sporcu 17 yaşındaki Furkan Kaya, hayali olan milli formayı giymek için kulaç atıyor.

Furkan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş tarafından yaklaşık 5 yıl önce keşfedildi.

Üniversite bünyesinde kurulan, başkanlığını ve antrenörlüğünü Karataş'ın yaptığı Sağlık Kültür ve Spor Kulübü sayesinde yüzmeyi öğrenen Furkan, bir yandan da Spor Lisesi'nde eğitimini sürdürüyor.

Üniversitenin yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda antrenmanlarını sürdüren Furkan, bu yıl Mersin'de yapılan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ve Antalya'daki Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda dereceler elde etti.

Aldığı başarılı sonuçlarla özgüveni artan Furkan, hayalindeki milli formayı giymek için yaptığı düzenli antrenmanlarla müsabakalara hazırlanıyor.





- "Türkiye'yi iyi bir yerde temsil edeceğim"

Furkan Kaya, AA muhabirine, antrenörü olan Karataş'ın yaklaşık 5 yıldır kendisini özel olarak eğittiğini söyledi.

Yüzmeyle hayatında birçok şeyin olumlu yönde değiştiğini belirten Furkan, "Mersin'de 100 metre serbest stilde ve 50 metre sırt kategorisinde birinciliğim var. Evde yaklaşık 30 birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyam var." dedi.

Başarıyı hocasına ve disipline borçlu olduğunu vurgulayan Furkan, "Antalya'da yaklaşık bir ay önce yarışma oldu. Benden büyük ağabeylerimle yarıştım. Hepsi 20-22 yaşlarındaydı. Onlarla yarışmama rağmen Türkiye ikincisi oldum. Hedefim dünya şampiyonasına katılmak. Yaşım küçük ama milli takıma gireceğim. Allah nasip ederse Türkiye'yi iyi bir yerde temsil edeceğim. Özel sporcu olarak yüzmede doğuyu temsil eden tek sporcuyum." diye konuştu.





- Hedef 2024 Paralimpik Oyunları

Sağlık Kültür ve Spor Kulübü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş ise Furkan'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu ve daha iyi dereceler elde edeceğine inandığını dile getirdi.

Furkan'ın gelecek vadettiğini vurgulayan Karataş, şöyle devam etti:

"Bu yıl Mersin'de yapılan okul sporları yarışmasında 4 yarışa girdi. 3 birincilik ve bir ikincilik alarak bizi gururlandırdı. Bundan dolayı bizim Furkan ile olan sürecimiz federasyon tarafından daha da tescillendi. Çünkü Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Furkan'ı direkt Türkiye Şampiyonası'na davet etti. Bunun sebebi Mersin'de yapmış olduğu başarılar. Antalya'da da 3 kategoride yarışmaya katıldık. 50 serbest, 50 kurbağalama ve 50 metre sırtta. Kurbağalama ve sırtta Türkiye ikinciliği, serbestte ise Türkiye beşincisi olduk ama bu 31 saniyeye 3 sporcu yerleşti. Furkan o sporcular arasında en küçük sporcuydu."

Karataş, Furkan'ın daha da başarılı olup Türkiye'yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edeceğini düşündüğünü bildirdi.

Furkan'ın yeni yarışmalara hazırladığını vurgulayan Karataş, "Biz inanıyoruz ki Ağrımıza iyi bir sporcu kazandıracağız ve 2024 Paralimpik Oyunları'nda Furkan'ın ülkemizi temsil edeceğini düşünüyorum. Doğu'da Türkiye Şampiyonası'na katılan tek özel sporcu Furkan'dır. Bu tarz çocukları bulup eğitim vermek çok zor. Özellikle doğuda bir sürü yetenekli çocuk var. Bunların, sosyal ve kültürel yönden kendilerini geliştirip hayatlarını kurtarmak adına bir öncülük olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.