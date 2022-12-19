Ailesinin iş eldiveni ithalatından etkilenen Ağrılı girişimci memleketine dönüp ihracatçı oldu

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AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Kocaeli'de yaşayan ailesinin iş eldiveni ithalatından etkilenen Ağrılı girişimci Rojhat Ceylan, memleketine dönüp devlet desteğiyle kurduğu fabrikadaki üretimiyle ihracatçı oldu.

Ceylan, Kovid-19 dönemine kadar ailesinin eldiven ithalatı yapmasından etkilenerek kendi iş yerini kurma isteğiyle memleketi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi.

Bir süre araştırma yapan Ceylan, ailesinin de desteğiyle en iyi bildikleri iş olan eldiven üretimi için 2 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ağrı İl Müdürlüğünün desteğiyle iş yeri kurdu.



Kadın istihdamına da önem veren Ceylan, hem ithalatçı oldukları eldiveni üretmenin hem de memleketine yatırıp yapıp bölge insanına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Ceylan'ın ailesi de çocuklarına destek veriyor.

Girişimci Ceylan, AA muhabirine, 2021'e kadar eldiven ithalatı yaptıklarını, sonrasında da Ağrı'ya dönüp istihdama ve ihraca katkı sağlamaya başladığını söyledi.

Yaz aylarında fabrikada yaklaşık 45 kişiyle çalıştıklarını ifade eden Ceylan, "Kışa doğru sayımız biraz azalıyor. Yıllık 12 milyon çift eldiven üretimimiz var. Bu şekilde ülke ekonomisine katma değer katmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Genç girişimci olarak korkmuyorum"

Kadın istihdamını artırmaya gayret gösterdiklerini belirten Ceylan, "Eldivenlerin kesim işini kadınlar evlerinde yapıyor. Bu şekilde 100 kadın çalışıyor. Kadınların eliyle üretilen eldivenler dünyanın birçok ülkesine satılıyor. Kapasiteyi artırıp daha çok iş olanağı sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Eldiven ihracatlarına ilişkin bilgileri paylaşan Ceylan, şöyle devam etti:

"Genelde yurt içinde satış yapıyoruz. İstanbul'da bizden bayilik alan çok firma var. Onlara satış gerçekleştiriyoruz. Doğrudan Mısır'a ihracat yaptık ve satış ağımızı Rusya tarafına yönlendirmeye başladık. Avrupa ve Afrika ülkelerine de dolaylı yollardan yani ihraç kayıtlı olarak satış gerçekleştirdiğimiz firmalar var. Onlar üzerinden yurt dışına ürünlerimiz gidiyor."

Ceylan, KOSGEB İl Müdürlüğünün üretimin başlamasında büyük katkısının bulunduğunu belirtti.

"Genç girişimcilere verdiği desteklerden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Normalde birçok insan üretimden korkuyor ama ben genç girişimci olarak korkmuyorum." diyen Ceylan, sonraki dönemlerde farklı üretim alanlarına da girmeyi planladığını bildirdi.

- İthalattan ihracata dönüş yaptı

Doğubayazıt'ta "Bu işi yapamazsın" diyen birçok insan olduğunu vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Ben o söylemleri kulak ardı ettim. Öncesinde genç yaşımda tek başıma Çin'e gittim. Dil bilmememe rağmen oraya gittim. Orada birçok imalatçı gördükten sonra aslında imalat aşkı oradan doğdu. Babam bu konuda bana çok destekçi oldu. Oraya giderken birçok imalatçıyı geziyorduk. Biz memleketimizde bu işi yapmaya karar verdik. İthalat yapıyorduk bu sefer ihracat yapan bir firma konumuna geldik."

İş yerinde incelemelerde bulunan KOSGEB İl Müdürü Abdulmelik Taşkın da üretim yapmak isteyenlere destek verdiklerini belirterek, "Devletimizin sağlamış olduğu finansal imkanları hemşerilerimizin hizmetine sunma gayretinde olmaya çalışıyoruz. 7 ilçemizle ilimizin caddesi ve sokağında Başkanlığımızın destekleriyle açılmış işletmeler bulunmaktadır." dedi.

Taşkın, Ağrı'nın ekonomisine katma değer sağlayıp istihdamı artırdıklarını, vatandaşlara her türlü kolaylık ve desteği sağladıklarını söyledi.

Çalışanlardan Kader Cengiz de kazandıkları parayla ailelerine destek olduklarını dile getirdi.

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